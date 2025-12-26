Ultiman detalles para la reapertura del aeropuerto de Rosario
La presentación oficial será este sábado por la tarde. Se renovó la pista, se sumó una manga y nuevas comodidades para pasajeros. El lunes 29 de diciembre el aeropuerto volverá a estar oficialmente operativo.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe dejará oficialmente inauguradas este sábado las obras realizadas en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, con una celebración abierta al público que combinará actividades recreativas, espectáculos musicales y exhibiciones aéreas.
La intervención, que incluyó la repavimentación integral de la pista y la incorporación de un nuevo sistema de balizamiento, demandó una inversión cercana a los 150 millones de dólares, afrontada íntegramente con recursos provinciales.
La propuesta artística tendrá como protagonistas a la cantante Sofía Gazzaniga y, en el cierre, a la banda Vilma Palma e Vampiros. Además, el público podrá inscribirse para realizar visitas guiadas por las instalaciones. Como así también, sorteos de pasajes a Madrid, Punta Cana y distintos destinos de Brasil, food trucks, vuelos acrobáticos, paracaidistas.
En el estacionamiento se prepara el escenario.
Con recursos santafesinos
“El aeropuerto tiene 85 años y no registraba una obra de esta magnitud desde su inauguración. Nos parecía importante compartir este hito con todos los santafesinos”, subrayó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
“Estamos muy ansiosos y orgullosos de esta obra histórica, realizada en tiempo récord y con una inversión muy importante que se hizo con recursos de los santafesinos”, señaló el ministro.
En ese sentido, confirmó que el lunes 29 de diciembre el aeropuerto volverá a estar oficialmente operativo: “El primer vuelo comercial llegará en la madrugada del día 30, pero desde el 29 la estación aérea estará habilitada para vuelos privados, alternativos o de cualquier destino que requiera a Rosario”.
Trabajos en detalles sobre el ingreso.
Esta nueva pista eleva el estándar operativo del aeropuerto y nos permite gestionar el paso de categoría 1 a categoría 3, lo que implica operar con mayor seguridad ante condiciones climáticas adversas y recibir aeronaves de mayor porte”, explicó. Esa mejora, agregó, abre nuevas posibilidades en términos de conectividad, logística y transporte de cargas.
En materia tecnológica, el funcionario remarcó que, junto con Ezeiza, Rosario es el único aeropuerto del país que cuenta con este tipo de balizamiento. “Esto nos reposiciona dentro del sistema aeroportuario nacional y vuelve a poner a Rosario en el radar de compañías aéreas que antes priorizaban Córdoba, Aeroparque o Ezeiza”, afirmó.
Rosario refuerza su presencia internacional.
Santa Fe se hizo cargo
Cabe recordar que el gobierno provincial debió asumir la totalidad del financiamiento de la obra. Según se había establecido en un convenio, Nación aportaría la mitad de los fondos, pero ni la gestión anterior ni la actual cumplieron con ese compromiso.
Fue así que la gestión de Maximiliano Pullaro tomó la decisión de avanzar igual y concretar una inversión de 150 millones de dólares con recursos propios.
Las tareas finalizadas comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la instalación de un sistema de balizamiento LED de última generación y la ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado.
También se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, un acceso estratégico para la región.