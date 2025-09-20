Inversión provincial

Empezó la obra de remodelación de la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario

Con supervisión del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, empezó la demolición de la cabecera 02 de la pista de aterrizaje del Aeropuerto. Está previsto que vuelva a estar operativa el 29 de diciembre.