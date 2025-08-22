En la Bolsa de Comercio de Rosario

Pullaro pidió que al equilibrio fiscal le sigan "políticas de desarrollo productivo"

Lo señaló el gobernador al participar del 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Pullaro destacó que “en el Congreso de la Nación necesitamos votos y no vetos, acuerdos estratégicos que le permitan a Argentina salir adelante”, y resaltó que en “Santa Fe demostramos, en estos 20 meses, que se puede hacer obra pública sin sospecha de corrupción”.