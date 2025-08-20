Encuentro internacional

Pullaro: “Santa Fe Business Forum hace que la provincia se abra al mundo y nos miren con otros ojos”

El gobernador destacó que el evento es “una marca de la gestión de la Provincia”. Fue al presentar en Buenos Aires la segunda edición del encuentro internacional, que se desarrollará del 1 al 5 de septiembre en La Fluvial de Rosario. Este año se espera a 250 compradores internacionales de 16 sectores productivos distintos.