En el sur santafesino

Pullaro y Galnares reconocieron con la Ley N° 14.382 a las Cabañas de ovinos Hampshire Down en la Expo Venado

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, el intendente Leonel Chiarella y la diputada provincial Sofía Galnares recorrieron la Expo Venado, donde entregaron una placa conmemorativa en el marco de la sanción de la Ley N.º 14.382, que declara a “Venado Tuerto capital provincial del Ovino "Hampshire Down” en reconocimiento a la calidad genética de los cabañeros del sur santafesino y en alusión a los primeros pobladores de esta zon