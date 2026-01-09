En Villa Gobernador Galvez

Provincia derribó una propiedad que era búnker de venta de drogas y aguantadero de delincuentes

Se ubica en Pasaje Netris 2691 y es el búnker N° 103 inactivado en la provincia desde la sanción de la Ley de Microtráfico. Pablo Cococcioni, adelantó que “entre ayer y hoy también estamos completando un total de 70 allanamientos"