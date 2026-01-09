Rosario: una beba de ocho meses murió asfixiada mientras dormía en su cuna

Una tragedia conmueve a Rosario: una beba de apenas ocho meses falleció por asfixia mecánica mientras dormía en su casa. El caso está siendo investigado por la Justicia como muerte dudosa.
El hecho ocurrió en una vivienda de la zona noroeste de Rosario. La menor fue trasladada de urgencia por su padre al Policlínico San Martín, donde los médicos confirmaron el fallecimiento. La Justicia investiga las circunstancias del caso.
El dramático episodio ocurrió en la noche del jueves 8 de enero, cerca de las 21:30, en una vivienda ubicada sobre calle Güemes al 7600, en la zona noroeste de la ciudad.
Según relató el padre de la menor a las autoridades, al ingresar a la habitación para alimentarla, encontró a la beba sin signos vitales y con una sábana cubriéndole el rostro. De inmediato, la trasladó en su propio vehículo al Policlínico San Martín, donde el personal médico confirmó el fallecimiento.
La pequeña fue identificada como Ariana P., de ocho meses de edad.
De acuerdo con los primeros reportes médicos, la causa de muerte sería asfixia mecánica por sofocación, aparentemente provocada por las sábanas que cubrían su cara mientras dormía.
El cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, que permitirá confirmar las circunstancias del fallecimiento. No se hallaron signos visibles de violencia, por lo que se presume que se trató de un accidente doméstico.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios Culposos, a cargo de la fiscal Mariela Oliva, con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).
Por el momento, la causa fue caratulada como muerte dudosa, una medida habitual en este tipo de situaciones hasta que se obtengan los resultados de la autopsia y se descarten otras hipótesis.
La autopsia, que se realizará en el Instituto Médico Legal, será clave para confirmar si se trató de una asfixia accidental y descartar cualquier otra causa del deceso.
Este tipo de hechos, aunque poco frecuentes, alerta sobre los riesgos vinculados a los hábitos de sueño en bebés. La asfixia accidental por ropa de cama es una de las principales causas de muerte en lactantes menores de un año, especialmente cuando se utilizan mantas, almohadas o sábanas sueltas.
Organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los bebés duerman boca arriba, sobre superficies firmes y sin objetos blandos o ropa de cama que pueda cubrirles el rostro.
La muerte de Ariana sacude a Rosario y deja en evidencia la importancia de extremar los cuidados durante el sueño infantil. Mientras la Justicia avanza en la investigación para esclarecer lo ocurrido, especialistas y autoridades reiteran la necesidad de seguir las recomendaciones de sueño seguro para prevenir tragedias similares.