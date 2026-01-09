Tragedia

Rosario: una beba de ocho meses murió asfixiada mientras dormía en su cuna

El hecho ocurrió en una vivienda de la zona noroeste de Rosario. La menor fue trasladada de urgencia por su padre al Policlínico San Martín, donde los médicos confirmaron el fallecimiento. La Justicia investiga las circunstancias del caso.