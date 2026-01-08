Desde una moto

Rosario: murió un hombre que había sido baleado hace una semana

La víctima, de 42 años, recibió disparos en las piernas mientras estaba en la puerta de su casa, ubicada en la ciudad de Pérez. Se fue del hospital por voluntad propia y volvió el lunes por infección en una de las heridas. Falleció 48 horas después.