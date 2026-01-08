Rosario: murió un hombre que había sido baleado hace una semana

Un hombre de 42 años que había sido atacado a tiros en la noche del primer día del año falleció este miércoles 7 de enero en el hospital Centenario, donde estaba siendo atendido por una infección en una de las piernas, provocada por un proyectil.
La víctima, de 42 años, recibió disparos en las piernas mientras estaba en la puerta de su casa, ubicada en la ciudad de Pérez. Se fue del hospital por voluntad propia y volvió el lunes por infección en una de las heridas. Falleció 48 horas después.
El ataque a tiros ocurrió alrededor de las 22 del jueves 1 de enero en inmediaciones de Los Guayacanes al 100, de barrio Cabin 9, que divide las ciudades de Pérez y Rosario. Vecinos llamaron al 911 indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida.
Un rato más tarde llegó personal policial y médico al lugar y trasladó a Martín Félix D. hasta el hospital Centenario. En el nosocomio ubicado en barrio Agote, macrocentro de Rosario, el hombre pidió el alta voluntaria mientras era atendido por heridas de arma de fuego en ambas piernas y un corte en la cabeza.
Voceros policiales remarcaron que el hombre volvió al hospital el lunes 5, ya que tenía una infección en una de sus piernas. Fue atendido en el sector de guardia, y falleció en el atardecer del miércoles, como consecuencia de complicaciones en su cuadro clínico.
Sobre el ataque, en su momento relató que en atardecer del primero de enero había mantenido una discusión con una persona y que, horas después, mientras estaba en la puerta de su vivienda, pasó una moto con dos ocupantes, y que uno de ellos le disparó.