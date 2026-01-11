Policiales

Choque en la Costa con rebote en San Lorenzo

La ex candidata a convencional constituyente por La Libertad Avanza en el departamento San Lorenzo, Eugenia Rolón, protagonizó un accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Mar del Tuyú. Manejaba alcoholizada, sin licencia y fue interceptada tras realizar maniobras peligrosas. El hecho tuvo fuerte repercusión política en el sur santafesino.