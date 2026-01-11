Choque en la Costa con rebote en San Lorenzo

La ex candidata a convencional constituyente de La Libertad Avanza en el departamento San Lorenzo, Eugenia Rolón, protagonizó este jueves 8 un accidente de tránsito que guardaron (y multiplicaron) las cámaras de seguridad de la localidad balnearia de Mar del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires.
La dirigente libertaria santafesina, de 23 años, que había logrado un interesante tercer lugar en los comicios de 2025, manejaba alcoholizada (el test le dio 1,89 gramos por litro de alcohol en sangre) y además carece de carné de conducir. Se llevó por delante un poste de electricidad y antes realizó maniobras peligrosas por lo que fue interceptada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El coche chocado es un Honda Fit que pertenece a su pareja, el joven influencer Iñaki Gutiérrez, que acumula $ 870.000 en multas por exceso de velocidad. Ambos fueron funcionarios del gobierno de Javier Milei, pero debieron dejar sus cargos en el manejo de las redes sociales oficiales el 2 de enero de 2025 cuando en la cuenta oficial de la Casa Rosada postearon una foto de ambos con el saludo por año nuevo.
En los comicios del departamento sureño se impuso también para convencional departamental el senador justicialista Armando Traferri, con 30.077 votos. Se impuso al intendente radical sanlorencino Leonardo Raimundo, que sumó 27.442 marcas en la boleta única. Rolón quedó en tercer lugar muy por encima de los demás competidores con 18.098 tildes a su favor.