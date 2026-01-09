Eugenia Rolón

La influencer libertaria no podrá tramitar su licencia de conducir hasta 2099

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso una inhabilitación preventiva contra la joven de 23 años, tras un choque en Mar de Ajó. Conducía con 1,89 gramos de alcohol en sangre y el antecedente quedará registrado a nivel nacional.