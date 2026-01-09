La influencer libertaria no podrá tramitar su licencia de conducir hasta 2099
El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso una inhabilitación preventiva contra la joven de 23 años, tras un choque en Mar de Ajó. Conducía con 1,89 gramos de alcohol en sangre y el antecedente quedará registrado a nivel nacional.
El choque ocurrió en Mar de Ajó y no dejó personas heridas.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar de manera preventiva a Eugenia Rolón para tramitar la licencia de conducir. La medida, vigente hasta el año 2099, se adoptó tras el choque ocurrido en Mar de Ajó cuando manejaba alcoholizada.
La sanción implica que la joven no podrá obtener el registro en esa jurisdicción y que la falta quedará asentada en el sistema nacional, lo que refuerza el alcance de la penalidad administrativa.
El choque y el test de alcoholemia
El episodio se produjo en la madrugada del jueves en la calle Rivadavia al 420. Rolón, pareja del militante libertario Iñaki Gutiérrez, impactó contra un poste de alumbrado público tras realizar maniobras imprudentes que habían sido advertidas por personal policial y de Tránsito.
Un video difundido posteriormente mostró la secuencia del siniestro: un giro en “U”, la subida a la vereda y el choque frontal. El Honda Fit que conducía fue secuestrado junto con las llaves. No se registraron heridos.
Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.
Sanción administrativa y antecedentes
La prueba de alcoholemia arrojó 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del 0.0% permitido. Por ese motivo, la joven fue demorada y se activaron los procedimientos administrativos que derivaron en la inhabilitación preventiva.
Desde el área de Transporte indicaron que este tipo de sanciones buscan desalentar conductas de riesgo y reforzar la política de tolerancia cero frente al consumo de alcohol al volante.
La inhabilitación preventiva rige hasta el año 2099. Foto: Reuters
Perfil público y actividad política
Rolón es una influencer con fuerte presencia en redes sociales, donde se define como “cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”. Milita en La Libertad Avanza y administra cuentas vinculadas a la comunicación política del oficialismo, con respaldo explícito al presidente Javier Milei.
Durante el inicio del mandato también estuvo a cargo de las redes sociales de la vicepresidenta, función que dejó en medio de la interna política. Junto a Gutiérrez, mantiene un rol activo en la estrategia digital del espacio y cuenta con apoyo del entorno de Karina Milei.
En las últimas elecciones locales se presentó como convencional constituyente en San Lorenzo y obtuvo el 20% de los votos, ubicándose en el tercer lugar.