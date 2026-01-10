Proyecto final de carrera

Top de 22 esquinas más peligrosas de Santa Fe, según un estudio académico

Los accidentes de tránsito en Santa Fe se concentran siempre en los mismos lugares: una investigación determinó las intersecciones más complejas de la ciudad en base a distintas fuentes. Hay un listado amplio de 22, de las cuales 5 son las que requieren de intervenciones integrales. Los datos surgen de una tesis de Ingeniería Civil de la UTN.