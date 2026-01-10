Top de 22 esquinas más peligrosas de Santa Fe, según un estudio académico
Los accidentes de tránsito en Santa Fe se concentran siempre en los mismos lugares: una investigación determinó las intersecciones más complejas de la ciudad en base a distintas fuentes. Hay un listado amplio de 22, de las cuales 5 son las que requieren de intervenciones integrales. Los datos surgen de una tesis de Ingeniería Civil de la UTN.
La esquina de López y Planes e Iturraspe "se encuentra señalizada de manera insuficiente, tiene una importante volumen de usuarios vulnerables y expone aspectos deficientes asociados a la geometría de la canalización del tránsito", dicen los autores. Foto: Fernando Nicola
La siniestralidad vial en la ciudad de Santa Fe se repite en las mismas esquinas y corredores, donde confluyen altos volúmenes de tránsito, velocidades elevadas y una fuerte presencia de peatones y motociclistas. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio académico desarrollado en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe (UTN-FRSF), que analizó los siniestros ocurridos entre 2015 y 2021, así como una actualización a 2025 de esas intersecciones.
"El punto de partida fue entender que los accidentes no son hechos aislados, sino un problema estructural de la ciudad", explicaron Tomás Moore y Joaquín Mendieta, autores del proyecto final de la carrera de Ingeniería Civil. Con la dirección del ingeniero Fernando Imaz, el exhaustivo trabajo fue defendido en diciembre pasado.
A partir del procesamiento de la base de datos del Observatorio Vial Provincial, el trabajo identificó inicialmente 31 intersecciones conflictivas en toda la ciudad. "La base de datos va de 2015 a 2021. Con software de georreferenciación armamos mapas de calor que muestran claramente los puntos donde los accidentes se concentran", detalló Moore.
Después, los investigadores avanzaron un paso más. Analizaron imágenes satelitales y registros históricos de Google Street View para verificar qué había cambiado en cada lugar. "Muchas intersecciones fueron intervenidas con obras en los últimos años, por ejemplo avenida Freyre -una de las más transitadas-, por lo cual los datos históricos dejaron de ser representativos. Por eso descartamos varias esquinas y nos quedaron 22 intersecciones conflictivas vigentes, al menos hasta septiembre de 2025", precisó.
Mapa de calor con accidentes totales acumulados en la ciudad de Santa Fe entre 2015 y 2021. Fuente: Mendieta/Moore
"La idea no era quedarnos en los números o en los mapas de calor, sino usar esos datos para decidir dónde y cómo actuar", agregó Moore, por lo cual la segunda parte del estudio consistió en la intervención integral de una de esas esquinas que los estudiantes eligieron luego de ordenar los resultados obtenidos en una matriz de análisis.
Así determinaron las cinco intersecciones sobre las cuales resulta prioritario intervenir debido a que detentan la mayor cantidad de accidentes totales, siniestros con víctimas fatales o heridos de gravedad y accidentes con usuarios vulnerables involucrados (peatones y ciclistas).
Estos puntos críticos son: avenida Peñaloza y Regimiento 12 de Infantería; avenida Aristóbulo del Valle y French; avenida Juan Domingo Perón e Iturraspe; avenida Perón y bulevar Pellegrini; avenida López y Planes e Iturraspe; y Perón y bulevar Pellegrini.
Tránsito en López y Planes e Iturraspe. Foto: Fernando Nicola
López y Planes e Iturraspe
Una de esas cinco intersecciones fue la elegida por la dupla de estudiantes por encima del resto: avenida López y Planes e Iturraspe, en el acceso a la ciudad de Santa Fe por la autopista. "Para nosotros está dentro del 'top ten' de las esquinas más conflictivas y probablemente sea la principal, según nuestro esquema de análisis", afirmó Mendieta.
"Ahí hicimos un análisis específico de velocidad, flujo vehicular, visibilidad y funcionamiento del tránsito. Incluso realizamos conteos para conocer cómo se mueve el tránsito en distintos momentos del día", explicó Mendieta. Y explicó que, a partir de esos resultados, desarrollaron una intervención integral en López y Planes e Iturraspe, que incluye reductores de velocidad, mejoras geométricas y refuerzos en la señalización.
Vista de intersección entre Av. López y Planes y José Iturraspe con intervenciones propuestas en el trabajo de Ingeniería Civil.
Uno de los problemas detectados es el diseño del carril central. "La canalización que separa los sentidos norte y sur termina muchos metros antes de la esquina. Entonces los autos empiezan a describir la curva antes de llegar a la senda peatonal, y eso genera conflictos", describió Moore, quien ahora es nuevo ingeniero civil y cuyo interés en el tema surgió al haber hecho una pasantía en Vialidad Provincial.
Entre otros inconvenientes encontrados, señaló que "esa esquina se encuentra señalizada de manera insuficiente y tiene un importante volumen de usuarios vulnerables".
Aunque la intersección cuenta con semáforos, el estudio advierte que eso no garantiza menor siniestralidad. "Nos llamó la atención que muchas de las intersecciones conflictivas ya tenían semáforos durante el período analizado. A nivel internacional está demostrado que este instrumento no siempre reduce la cantidad de accidentes: muchas veces cambian el tipo de siniestro, por ejemplo choques de atrás por frenadas bruscas o cruces en rojo", señaló.
Joaquín Mendieta y Tomás Moore, autores del proyecto final de la carrera de Ingeniería Civil. Foto: Gentileza
Otras esquinas y corredores críticos
El proyecto final también destaca otros cruces con alta conflictividad de un ranking de 22. Estos son: Av. Aristóbulo del Valle en su intersección con calles Castelli, Juan Llerena y Javier de la Rosa, lo que revela la alta carga vehicular y la necesidad de medidas de ordenamiento en uno de los corredores más transitados del norte de la ciudad.
Asimismo, sobresalen como conflictivas las intersecciones de calles Martínez y Aguirre; en avenidas clave como Almirante Brown, en sus cruces con Pedro de la Vega y Salvador del Carril; y en la Av. Juan Domingo Perón, tanto en su conexión con Iturraspe como con bulevar Pellegrini.
Fuente: Mendieta/Moore
Bulevar Pellegrini, a su vez, acumula múltiples puntos de riesgo en cruces como los de San Martín y Pedro Vittori. A esto se suman esquinas céntricas de alto flujo como: Rivadavia y Junín, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, Mendoza y San Jerónimo, San Jerónimo y Tucumán, Salta y 4 de Enero.
Completan el mapa de intersecciones -que según el estudio requieren atención prioritaria en materia de seguridad vial- las conformadas por las calles Gdor. Candioti y Marcial Candioti, Av. Gral. Mosconi y Mendoza, y Av. Circunvalación y Nicolás Rodríguez Peña.
La tesis propone para esos puntos un programa de medidas que incluye mejoras en señalización en algunas de ellas, en otras proponen reductores de velocidad y/o soluciones específicas como radares, cámaras de monitoreo, controles y acciones de concientización.
"Buscamos que sea un programa flexible, que el Estado pueda adaptar a distintos lugares. Si sabemos cuáles son las esquinas más conflictivas y por qué, tenemos una herramienta concreta para intervenir", concluyeron los autores del proyecto.
Ranking de las 22 esquinas más complejas, obtenidas después de actualizar -a 2025 y con distintos registros- un listado más amplio de 31 de ellas.
Cuándo ocurren más accidentes
El trabajo también analiza la dimensión temporal de los siniestros, de acuerdo al Observatorio de Seguridad Vial. "Los mapas de calor por días y horarios muestran patrones muy claros", explicó Mendieta. Y añadió que "durante la semana, los accidentes se concentran en los horarios de ingreso y salida laboral, mientras que los fines de semana aparecen más en la nocturnidad".
Según el estudio, el viernes es el día con mayor cantidad de accidentes, porque combina jornada laboral y actividad nocturna. "Eso nos llevó a proponer que los controles de tránsito se concentren en determinados días, horarios y sectores, especialmente de noche, donde hay mayor probabilidad de consumo de alcohol y se pueden obtener beneficios significativos alentando a los conductores a evitar manejar alcoholizados", indicó.