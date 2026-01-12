Robo fallido en una empresa avícola: un empleado se defendió, desarmó a un ladrón y mató a uno de los atacantes

Un violento intento de robo terminó con un muerto y un herido en Mataderos, Ciudad de Buenos Aires, cuando dos hombres armados irrumpieron para asaltar una empresa avícola.
Ocurrió en el barrio porteño de Mataderos mientras descargaban un cargamento de huevos: dos hombres armados intentaron asaltar una empresa avícola, pero uno de los trabajadores les arrebató el arma y abrió fuego. Uno de los atacantes murió y el otro quedó gravemente herido.
Según el relato, el hecho ocurrió mientras descargaban un cargamento de huevos. En ese momento, los delincuentes intentaron concretar el asalto, pero la situación cambió de golpe.
Siempre de acuerdo a esa versión, uno de los empleados resultó ser ex policía: en medio del episodio, logró arrebatarle el arma a uno de los ladrones y comenzó a disparar contra los atacantes.
El saldo fue inmediato: uno de los asaltantes murió y el otro quedó gravemente herido tras la balacera.
Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, donde se viralizaron en pocos minutos.