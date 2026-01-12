Buenos Aires

Robo fallido en una empresa avícola: un empleado se defendió, desarmó a un ladrón y mató a uno de los atacantes

Ocurrió en el barrio porteño de Mataderos mientras descargaban un cargamento de huevos: dos hombres armados intentaron asaltar una empresa avícola, pero uno de los trabajadores les arrebató el arma y abrió fuego. Uno de los atacantes murió y el otro quedó gravemente herido.