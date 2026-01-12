Rosario: balearon a una mujer mientras estaba cenando

Una mujer de 42 años fue baleada durante la noche del domingo mientras estaba cenando en su vivienda, ubicada en barrio Triángulo, al oeste de Rosario, por personas que pasaron en moto. La víctima sufrió heridas de arma de fuego en los dos brazos y fue llevada en auto hasta el hospital de emergencias, donde quedó internada.
El ataque a tiros ocurrió poco después de las 22:30 en inmediaciones de Teniente Agneta al 2700, cuando al menos dos personas que circulaban en una moto de alta cilindrada, pararon frente a una vivienda de la cuadra y al menos uno de ellos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.
El ataque ocurrió en una vivienda de barrio Triángulo durante la noche del domingo.
Varios plomos impactaron en el frente de la casa, donde había varias personas cenando. Al menos dos proyectiles hirieron a una mujer, por lo que fue llevada en un auto particular hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internada.
En la zona donde ocurrió el ataque, personal policial halló al menos cuatro vainas servidas, que fueron enviadas a peritar