Tiene 8 años

Un nene está grave tras un choque frontal en Pinamar

La colisión entre un UTV y una camioneta en la costa de Pinamar dejó a un niño en estado crítico, mientras las autoridades indagan las causas del siniestro. Tras el accidente en la playa, las autoridades investigan si los vehículos respetaban las regulaciones de tránsito, mientras un niño lucha por su vida.