Un nene está grave tras un choque frontal en Pinamar
La colisión entre un UTV y una camioneta en la costa de Pinamar dejó a un niño en estado crítico, mientras las autoridades indagan las causas del siniestro. Tras el accidente en la playa, las autoridades investigan si los vehículos respetaban las regulaciones de tránsito, mientras un niño lucha por su vida.
La temporada en Pinamar se vio sacudida este lunes por un grave accidente vial en el sector de playa, por el que un niño de apenas 8 años resultó gravemente herido luego de que el vehículo tipo UTV en el que se desplazaba chocara frontalmente contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco.
Un hombre también sufrió lesiones.
El siniestro se produjo en una zona de circulación de vehículos de doble tracción. Según los primeros reportes, el menor viajaba en el UTV rojo, el cual era conducido por una mujer; y junto a ellos se encontraba un hombre, quien también sufrió heridas de consideración, principalmente en su rostro, producto del fuerte impacto.
Ante la gravedad de las lesiones, el niño fue derivado de inmediato al Hospital Municipal de Pinamar, donde permanece bajo pronóstico reservado y con cuidados intensivos.
Se investiga
En el lugar del choque trabajaron dotaciones de bomberos, ambulancias y personal policial para asistir a los involucrados y preservar la zona para las pericias correspondientes.
Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones para determinar las causas exactas de la colisión frontal.
El foco de la investigación está puesto en establecer si los vehículos circulaban por áreas permitidas y si se respetaban las normas de seguridad obligatorias para el tránsito en la arena, un tema que suele generar controversia y controles estrictos durante el verano.
La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y se encuentra bajo investigación judicial.
Se aguarda un nuevo parte médico
Por el momento, se aguarda un nuevo parte médico sobre la evolución del menor, mientras que los conductores de ambos vehículos quedaron a disposición de la justicia para prestar declaración sobre lo ocurrido.