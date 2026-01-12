Furioso oleaje sorprendió a bañistas en las playas de la Costa Atlántica
La inesperada subida del mar en distintas localidades como Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y Mar del Plata tomó por sorpresa a los veraneantes que debieron actuar rápidamente para salvar sus pertenencias y ponerse a resguardo.
Repentinas olas de gran tamaño sorprendieron a los bañistas que estaban veraneando en la Costa Atlántica este lunes por la tarde. La primera información llegó desde Santa Clara del Mar, una apacible localidad de 5 mil habitantes, pero el fenómeno tuvo réplicas en distintas playas, llegando incluso a Mar del Plata.
Los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona.
La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que nos se los llevara el mar.
De momento, no se informaron víctimas fatales, aunque la policía junto a una ambulancia se encontraban trabajando en la zona para atender a una decena de heridos que sufrieron contusiones por el extraño suceso.
Santa Clara del Mar es un balneario apacible de la costa y generalmente suele tener un mar tranquilo y ameno, por lo que esta situación tomó por sorpresa a todos. Este fenómeno también golpeó en Mar del Plata, pero de momento, se desconoce si este fenómeno tuvo lugar localidades cercanas de la Costa Atlántica.
La usuaria de X Alexia (@pacapaquitaa), publicó sobre este fenómeno: “En Santa Clara del Mar, me pegué el cagaso de mi vida. Hay gente herida y muchos rescatados”.
Sorpresa y perocupación
La abrupta crecida sorprendió también a los bañistas de las playas marplatenses que disfrutaban de la orilla en diversos balnearios de la ciudad y la región.
De acuerdo a reportes de sitios de noticias locales, estuvieron afectadas las zonas del Torreón del Monje y Punta Mogotes. Algo similar ocurrió en La Caleta y localidades de Mar Chiquita.
La situación se dio en medio de fuertes ráfagas de viento y ocasionó momentos de tensión, ya que en diversos sectores debieron intervenir los guardavidas por las olas de gran porte que generaron la crecida, con muchas personas atrapadas.
“Entendemos que esto sucedió en gran parte de la costa de Mar del Plata. Hoy a la tarde había una bajante pronunciada y repentinamente llegó una ola que alcanzó límites impensados y afectó a las personas que estaban descansando, tomando sol y refrescándose en el agua, algunas fueron arrastradas. El mar arrasó con heladeras, termos, sombrillas, etcétera”, señaló Nahuel Nardone, referente del Sindicato de Guardavidas.