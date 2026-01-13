Tragedia en la Costa Atlántica

Qué es una virazón, el fenómeno meteorológico detrás de la oleaje mortal de Santa Clara del Mar

El fenómeno se dio en medio de una jornada extrema de calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados, lo que llevó a miles de personas a las playas. Otras zonas afectadas fueron la desembocadura de la albúfera de Mar Chiquita y Camet Norte.