Llamativa "paridad" entre la cantidad de personas y de vehículos que hay en la ciudad de Santa Fe
Existe apenas poco más de un 15% de habitantes en esta capital con respecto a los autos, motos y demás rodados que conforman el parque jurídico registral. Problemas en la infraestructura vial y contaminación. El transporte saludable, clave.
Smog. El impacto del parque automotor sobre el ambiente es grave. Crédito: Flavio Raina
Según los datos censales de 2022 -retomados por el informe-, Santa Fe capital cuenta con una población de 408.572 habitantes, de los cuales 405.264 habitan en viviendas particulares, 3.206 en viviendas colectivas y 102 corresponden a personas en situación de calle.
Si el total poblacional se compara con la cantidad de los vehículos que conformaron en 2024 el parque jurídico registral (338.593 autos, motos y demás rodados registrados en el municipio), se detecta una suerte de “paridad”: es que hay tan sólo 69.979 habitantes más que vehículos: es decir, la diferencia es de apenas un 17% “a favor” de los santafesinos.
Autos en el podio y tasa de motorización
“La ciudad de Santa Fe a 2024 presentaba 338.593 vehículos que conforman el parque jurídico registral. Y el parque circulante se estimó en 237.015 vehículos, lo que representa un crecimiento del 2,4% respecto del año 2023”, asevera el informe.
Esto da la pauta de que sigue creciendo el parque automotor que circula por las calles de esta capital.
Dentro del parque circulante, el 43,7% son automóviles, 36,8% son motovehículos, 6,5% son utilitarios y el 13,0% corresponde a otros vehículos. “Se mantienen las participaciones en orden decreciente, estando en primer lugar los automóviles y luego las motos”, indica el exhaustivo relevamiento.
En el parque circulante, el 36,8% son motos. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Siempre según los datos de 2024, se estimaron 24 autos y 20 motos por cada 100 habitantes. “Esto representa una tasa de motorización estimada de 54 vehículos cada 100 habitantes”, agrega el SFCV. “La dinámica del parque automotor aporta información clave para interpretar las preferencias modales de la población y las presiones sobre la infraestructura vial”.
Impacto sobre el ambiente
Según el informe “Flota Vehicular Circulante 2024”, publicado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), en total circulan en la Argentina 15.552.418 vehículos: un automóvil por cada tres habitantes. Además, el estudio detectó un “envejecimiento” del parque automotor total: hay modelos cada vez más antiguos.
La utilización de combustibles fósiles en los automóviles no solo libera gases tóxicos a la atmósfera; también diferentes Gases de Efecto Invernadero (GEIs), que son los principales responsables del calentamiento global.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la mitad de las emisiones de GEI se le asigna a los vehículos livianos (autos y motos). El 13,3% de las emisiones de GEI en el país son generadas por el sector transporte.
A propósito del envejecimiento vehicular, “muchos de los modelos antiguos no cuentan con modernos sistemas de tratamiento de los gases de escape, emitiendo más contaminantes como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos no quemados (HC)”, advierte luego el informe.
La bicicleta es un medio de transporte sustentable y no contaminante. Crédito: Archivo
El informe de AFAC muestra además la concentración vehicular en las grandes urbes argentinas. El 46,7% de la flota de autos de 2024 se concentró en la provincia de Buenos Aires y CABA. Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza representaron el 23,5% del parque automotor total.
En limpio: los impactos de un parque automotor sobresaturado son el cambio climático (los motores de combustión liberan CO2, el principal gas de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global); emisiones de NOx, CO, y partículas finas (PM2.5) que causan smog, lluvia ácida y problemas de salud respiratoria.
También deben mencionarse el uso de recursos: más consumo de combustibles fósiles y uso intensivo de la infraestructura vehicular (calles, pasajes, avenidas, etcétera). Y la ampliación de la infraestructura vial impacta inevitablemente en el hábitat y afecta la vida silvestre. La generación de residuos contaminantes, otro de los agravantes.
Ciclovías
Ante esto, ¿qué opciones quedan para no seguir incrementando tan significativamente el parque automotor? Pues el uso de vehículos no contaminantes y amigables con el medioambiente, como las bicicletas.
“El uso de bicicletas contribuye a la reducción de emisiones de CO2. Se estima que por cada 7 kilómetros recorridos en bicicleta en lugar de en automóvil, se ahorra aproximadamente 1 kilogramo de CO2. Gracias al programa ‘Las Bicis’, en 2024 se logró un ahorro estimado de 20 mil kg de CO2”, cita el informe.
Extensión de ciclovía existentes y en construcción (SFCV 2024). Crédito: El Litoral
El Litoral informó oportunamente cómo creció el sistema de bicicletas públicas (Las Bicis) en 2024, también con información estadística del SFCV. De 2024, la cantidad de usuarios de este programa se incrementó casi 60% respecto de 2023.
Pero para seguir fomentando el uso de bicicletas -como forma de contrarrestar el sobrecargado parque automotor-, hay que tener en cuenta la infraestructura ciclovial, es decir, las ciclovías y bicisendas.
“En 2024 se contaba con una red de ciclovías 53,4 km de extensión distribuidas estratégicamente a lo largo del tejido urbano. A su vez, se proyecta una expansión de 6,4 km adicionales a la red”, señala el informe. Con lo cual la expansión de ciclovías se incrementaría un 12%.