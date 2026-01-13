Parque automotor saturado

Llamativa "paridad" entre la cantidad de personas y de vehículos que hay en la ciudad de Santa Fe

Existe apenas poco más de un 15% de habitantes en esta capital con respecto a los autos, motos y demás rodados que conforman el parque jurídico registral. Problemas en la infraestructura vial y contaminación. El transporte saludable, clave.