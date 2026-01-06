En 2024, la ciudad de Santa Fe registró la tasa de homicidios dolosos más baja de los últimos 4 años
Esta tasa se calcula teniendo en cuenta la cantidad de homicidios cometidos intencionalmente por cada 100.000 habitantes. Binomios, botones de alerta, cámaras: cuáles fueron las políticas del municipio en materia de seguridad.
Se incrementó el patrullaje preventivo en zonas concurridas. Crédito: Archivo Mauricio Garín
Hay un tópico que es “Seguridad ciudadana y Control”, y allí los guarismos abordan la violencia interpersonal, mediante el monitoreo de la tasa de homicidios dolosos, considerada “una de las expresiones más extremas de violencia”.
Otro elemento de análisis de la violencia interpersonal es el número de personas Heridas por Armas de Fuego (HAF) y, finalmente, las políticas públicas municipales que ha implementado el gobierno local, y la evolución de las infracciones registradas “como un indicador relevante del cumplimiento de las normas y del orden en el espacio público”, entre otros indicadores.
Homicidios dolosos
Pero hay un dato saliente, que es la tasa de homicidios dolosos. “Esta tasa se calcula teniendo en cuenta la cantidad de homicidios cometidos intencionalmente por cada 100.000 habitantes, permitiendo la comparación entre distintas jurisdicciones y a lo largo del tiempo”, define el exhaustivo estudio.
En 2024 esa tasa, siempre en Santa Fe capital, fue del 6,9 homicidios intencionales cada 100 mil habitantes. En el comparativo con 2023, donde la tasa fue del 15,1, la reducción porcentual fue de 8,2 puntos.
“Esta cifra ubica al 2024 como el año con la tasa más baja de homicidios de los últimos cuatro años en la ciudad. En cuanto a la distribución según sexo de las víctimas de homicidios dolosos en 2024, el 91,7% corresponde a hombres”, enfatiza el estudio.
Si se compara la tasa de 2024 con la de 2022, la reducción en términos porcentuales fue de 5,5 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes. Y respecto de 2021, la caída porcentual de la tasa de homicidios dolosos fue de 7,5 asesinatos intencionales por cada 100 mil habitantes, dentro del ejido urbano.
Luego, el SFCV consigna que a nivel provincial, la tasa de homicidios dolosos fue en 2024 de 4,8, “reflejando una caída de 6,2 puntos porcentuales respecto a 2023. Por último, a nivel nacional, la tasa se ubicó en 3,9, lo que representa una leve reducción de 0,5 puntos porcentuales si se compara con el año anterior”.
“Estos datos muestran una tendencia a la baja que se consolida desde el año 2014 hasta el 2024 en la disminución de la violencia letal en el territorio, particularmente en sus principales centros urbanos”, asevera luego.
Heridos por armas de fuego
Hay otro indicador que es fundamental para entender la violencia interpersonal, y que también ha arrojado resultados positivos. Se trata de los Heridos por Arma de Fuego (HAF).
“Esta categoría incluye a todas las personas que han resultado heridas por disparos en situaciones de violencia intencional ejercida por un individuo contra otro. El factor común en estos casos es el uso de un arma de fuego como mecanismo de agresión, sin importar el tipo de arma, su situación legal o su procedencia”, define el informe.
En 2024, las personas HAF fueron 265; y en 2023, 319: con lo cual, la reducción porcentual de los heridos por armas de fuego fue del 20,38%. Si se compara aquel año con las personas HAF de 2022 (338), la baja fue del 27,5%. Y con relación a 2021 (385 personas HAF), la caída fue del 45%.
Con todo, también el número de heridos por armas de fuego en esta capital fue el más bajo de los últimos cuatro años.
“Durante 2024, la tasa de HAF en la ciudad de Santa Fe es de 60,2 casos por cada 100.000 habitantes. Del total de casos registrados, se observa una marcada prevalencia del sexo masculino, representando el 91,2% de los heridos”, describe el SFCV.
Mapa. Concentración territorial de personas HAF. Crédito: Gentileza
Y en relación con la distribución por grupos etarios, el 18,3% de los HAF corresponden a personas de 15 a 25 años, el 38,5% al grupo de 25 a 34 años, y el 43,2% a quienes tienen entre 35 y 44 años.
Políticas municipales
En el informe, se consignan finalmente algunas políticas públicas en materia de control y seguridad ciudadana desplegadas por el gobierno local.
“En lo que respecta al sistema de videovigilancia, operado por personal policial y por la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), durante el 2024 se contó con 254 cámaras activas. Este valor representó un incremento del 7,6% respecto al total registrado en 2023 (236 cámaras)”, puntualiza el estudio.
Durante el año 2024 se contaba con 74 botones en colectivos y 230 de mujeres víctimas de violencia de género (304 dispositivos activos en total). Había 121 botones físicos y 109 por medio de la App Código Violeta. “En cuanto a las activaciones, se registraron un total de 584, lo que implica una disminución del 36,9% respecto al 2023”, aduce después.
Cabe recordar que mediante el convenio firmado el 26 de febrero de 2024 entre el Ministerio de Seguridad provincial y la Municipalidad de Santa Fe, se incorporó un binomio policial destinado a la realización conjunta de tareas de prevención ciudadana junto a la GSI. El Binomio Policía-GSI realizó un total de 1.875 intervenciones en 2024.
“Este personal desarrolla patrullajes preventivos utilizando móviles municipales en distintos barrios de la ciudad, integrando acciones dentro de los programas provinciales de seguridad, como los Interceptores Barriales Focalizados, con presencia en el macrocentro, microcentro y barrio San Lorenzo”, agrega.
También se ponderan las Intervenciones Barriales Focalizadas (IBF). Crédito: Archivo
La implementación del patrullaje en binomio policial durante 2024 constituye una estrategia de articulación operativa entre la Municipalidad y la cartera de Seguridad, “que permite integrar acciones preventivas y focalizadas en zonas de relevancia estratégica”.
El volumen de patrullajes con binomio supera la mitad del total registrado en la ciudad, mientras que los dispositivos específicos en el macrocentro y en el barrio San Lorenzo contribuyeron a reforzar la cobertura territorial y adaptarse a las particularidades de cada sector.
Finalmente, recuerda que partir del 13 de mayo de 2024 comenzaron las Intervenciones Barriales Focalizadas (IBF) en el macrocentro, que consisten en recorridos preventivos y notificaciones en cumplimiento de la Ordenanza N° 12.961/24, que prohibió la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública.
“Entre mayo y diciembre se realizaron 2.227 recorridos y 4.982 intervenciones, con 52 detenciones”, resalta.