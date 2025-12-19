Datos oficiales

Suicidio en Santa Fe: la capital concentra más del 12% de los casos provinciales

El informe Santa Fe Cómo Vamos 2024 advierte que las lesiones autoinfligidas siguen siendo un problema de salud pública. Aunque en la ciudad de Santa Fe la tasa mostró una leve baja en el último año, el fenómeno mantiene una tendencia creciente en el mediano plazo, con fuerte impacto en varones y adultos jóvenes.