Sistema público

Dos de cada tres nacimientos en 2024 fueron por cesárea en Santa Fe

El informe Santa Fe Cómo Vamos 2024 muestra que el 63,5% de los nacimientos en la ciudad se realizaron por cesárea. En un contexto de baja natalidad histórica y envejecimiento poblacional, el dato interpela al sistema de salud, donde casi seis de cada diez partos se atienden en efectores públicos.