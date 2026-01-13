Pescadores encontraron un cadáver flotando en un riacho chaqueño

Un cuerpo sin vida fue hallado este lunes al mediodía en Chaco, en el riacho del paraje Las 5 Bocas, luego de que un grupo de pescadores advirtiera la presencia del cadáver flotando en el agua y diera aviso inmediato a las autoridades.
El cuerpo fue visto por personas que pescaban en el lugar y dio origen a un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y peritos, que trabajan para identificar a la víctima y esclarecer el hecho.
El hallazgo generó un amplio despliegue policial y judicial en la zona, mientras avanzan las tareas para establecer la identidad del hombre y determinar las circunstancias de su muerte.
El episodio ocurrió en horas del mediodía, cuando pescadores que se encontraban en el riacho del paraje Las 5 Bocas observaron un cuerpo flotando y alertaron a la Policía. A partir del llamado, efectivos de la comisaría de Puerto Vilelas se trasladaron al lugar para constatar la situación y preservar la escena.
Ante la gravedad del hecho, se dio intervención al fiscal de feria, al Gabinete Científico del Poder Judicial y a la Prefectura Naval Argentina, que comenzaron a coordinar las primeras diligencias.
En el lugar también trabajaron el médico policial y el móvil Tanatológico del Departamento de Bomberos Metropolitana, encargados de realizar los procedimientos correspondientes para el traslado del cuerpo. Debido a que el camino de tierra se encontraba interrumpido, la División Patrulla Fluvial colaboró en el operativo y permitió llevar el cadáver hasta la zona conocida como Tres Bocas.
Durante el procedimiento estuvieron presentes autoridades de la seguridad metropolitana, entre ellas el comisario general José Ramón Correa, el comisario mayor Marcelo Javier Centurión y el jefe de la comisaría de Puerto Vilelas, Hugo Alejandro Muñoz, quienes supervisaron las tareas desplegadas.
Hasta el momento, el cuerpo no había sido identificado. Según informaron fuentes policiales, la investigación quedará a cargo del área de Rastros, que trabajará en la identificación mediante el sistema biométrico una vez que la Justicia lo autorice.
En paralelo, los peritajes buscan esclarecer las causas del fallecimiento y determinar si se trató de una muerte accidental, un hecho violento o si existió la participación de terceros. Mientras tanto, la zona del hallazgo permanece bajo resguardo y no se descarta ninguna hipótesis.