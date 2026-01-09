Intensas lluvias

Temporal en el norte: anegamientos y un eucalipto partió un camión sobre la Ruta 11

Lluvias superiores a los 100 milímetros provocaron anegamientos y complicaciones este viernes en el noreste santafesino. En Reconquista, un eucalipto cayó sobre un camión en la Ruta Nacional 11; en Vera y Calchaquí hubo calles inundadas y familias que se autoevacuaron, mientras las autoridades monitorean la situación.