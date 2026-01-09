Temporal en el norte: anegamientos y un eucalipto partió un camión sobre la Ruta 11

Un incidente vial inédito se registró en la mañana del viernes. Alrededor de las 7:10, sobre la Ruta Nacional 11, frente al Hospital Nuevo Reconquista, un árbol de gran magnitud cayó sobre un camión con acoplado que circulaba por el lugar.
Lluvias superiores a los 100 milímetros provocaron anegamientos y complicaciones este viernes en el noreste santafesino. En Reconquista, un eucalipto cayó sobre un camión en la Ruta Nacional 11; en Vera y Calchaquí hubo calles inundadas y familias que se autoevacuaron, mientras las autoridades monitorean la situación.
Según informaron fuentes policiales, personal del Comando Radioeléctrico, que realizaba patrullajes preventivos, observó un eucalipto caído sobre el rodado que manejaba un hombre domiciliado en Laguna Paiva.
El conductor manifestó que se desplazaba a bordo de un camión Devol con acoplado por la travesía urbana de la vía nacional cuando sintió un fuerte impacto en la cabina, advirtiendo luego la caída del árbol, lo que provocó roturas en el parabrisas, la cabina, el chasis y el acoplado que, literalmente quedó partido al medio.
De manera preventiva se solicitó una ambulancia del servicio de emergencias 107 para el control del conductor, quien no presentaba lesiones.
En el lugar trabajaron inspectores de tránsito, una cuadrilla de Forestación, con colaboración de móviles del Comando Radioeléctrico y Guardia Provincial. Tras las tareas de remoción, el tránsito fue restablecido alrededor de las 9:20.
De acuerdo al registro de Bomberos Voluntarios de la ciudad, hasta las 10 había caído 68 mm en la zona urbana reconquistense generando múltiples contratiempos: calles bajo agua y dificultades para el normal desenvolvimiento de las tareas habituales.
Uno de los sectores más comprometidos fue el denominado Callejón de Barrio La Cortada, un asentamiento precario al este de la escena urbana, que se extiende sobre el valle de inundación del arroyo El Rey.
La Unidad Regional XIX, a través del área de Relaciones Policiales, informó el registro de lluvias acumuladas en el departamento Vera, correspondientes a las últimas 24 horas, con datos relevados al 9 de enero de 2026.
Según el informe, las precipitaciones fueron dispares en las distintas localidades, destacándose algunos sectores con acumulados significativos. Entre los registros más elevados se encuentran Fortín Olmos, con 100 milímetros, y Margarita, con 85 milímetros. En tanto, en Calchaquí se registraron 75 mm, Intiyaco 73 mm y La Gallareta 70 mm.
Otras localidades también presentaron lluvias considerables: Vera acumuló 70 mm, Golondrina 50 mm, Los Amores 46 mm y Santa Lucía 60 mm. En el norte del departamento, los valores fueron menores, con registros de 28 mm en Tartagal y 27 mm en Garabato.
Las autoridades señalaron que continúan con el monitoreo de la situación, especialmente en zonas rurales y caminos de tierra, ante posibles complicaciones derivadas de las precipitaciones.
Con el correr de las horas, el aguacero que desde la noche del jueves comenzó a caer sobre Vera creció en intensidad y llevaba contabilizados 135 mm hasta media mañana del viernes.
La abundancia de la lluvia caída tuvo consecuencias inmediatas en las calles de la ciudad, que se vieron anegadas de vereda a vereda. A las obvias complicaciones para circular se sumó el ingreso de excedentes pluviales a viviendas, aunque no se reportaron evacuados.
Hasta el mediodía de este viernes 9 de enero, el pluviómetro marcó 160 mm, según reportó la Secretaría de Medio Ambiente Gobierno de Calchaquí, la ciudad del sur verense.
Si bien no hubo información oficial de la Junta de Defensa Civil sobre algún tipo de asistencia brindada, se supo que algunas familias se autoevacuaron en casas de familiares y otras solicitaron bolsas de arena para evitar un mayor ingreso de agua a los hogares.
Por la continuidad de las precipitaciones, el escurrimiento era en algunos sectores de la ciudad y afectaba a barrios como San Cayetano, San José y Guadalupe.
La Policía de la Provincia de Santa Fe, a través del área de Relaciones Policiales de la Unidad Regional XVI, informó el registro de lluvias caídas en el departamento San Justo durante las últimas 24 horas, correspondientes al período comprendido entre las 7 de la víspera y las 7 del día 9 de enero de 2026.
De acuerdo al informe oficial, se registraron precipitaciones significativas en distintas localidades del departamento. Entre los mayores acumulados se destacan La Camila, con 70 milímetros, La Criolla con 68 mm, Pedro Gómez Cello con 65 mm y San Martín Norte con 60 mm.
Otros registros relevantes fueron Colonia Dolores (58 mm), Vera y Pintado (56 mm), Colonia Esther (55 mm), Naré (54 mm) y Videla (54 mm). En tanto, Marcelino Escalada, Ramayón y Colonia Angeloni registraron 50 mm, mientras que San Justo y Gobernador Crespo alcanzaron los 48 mm.
Asimismo, se informaron acumulados de 47 mm en Cayastacito y San Bernardo, 45 mm en Colonia Silva, 41 mm en La Penca y 30 mm en Los Saladillos.
La Unidad Regional XIV informó el registro de precipitaciones acumuladas en el departamento San Javier durante las últimas 24 horas, con datos correspondientes al 9 de enero de 2026.
Según el informe oficial, se registraron lluvias intensas en varias localidades, destacándose Colonia Durán, con 137 milímetros, Costa El Toba, con 110 mm, Las Catalinas, con 105 mm, Romang, con 100 mm, y Alejandra, con 95 mm.
Otros registros informados fueron San Javier (60 mm), La Brava (50 mm), San José (40 mm), Colonia Teresa (24 mm) y Cacique Ariacaiquin (23 mm). En los casos de Los Corralitos y Colonia Francesa, no se consignaron valores de precipitaciones.
El mal tiempo hizo mella en la realización de fiestas populares de la región. Por caso, la Comuna de Alejandra decidió suspender Fiesta Provincial del Río prevista para este fin de semana debido a los pronósticos desfavorables. En tanto, el Festival de Nuestro Canto de Moussy (Avellaneda) reprogramó la noche inaugural de este viernes para el próximo domingo, por iguales razones climáticas. En la ciudad de Vera, por el momento se mantiene el evento Paseo Peatonal ideado para la tarde y noche del sábado con múltiples actividades comerciales y culturales entre las que se destaca el Pre Carnaval 2026.