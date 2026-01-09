Registros oficiales

Cuánta lluvia cayó en la ciudad de Santa Fe: los acumulados en distintas zonas

Las precipitaciones acumuladas en las últimas 48 horas alcanzaron hasta 20,75 milímetros en algunos puntos de la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por tormentas para este viernes y anticipa un progresivo ascenso de la temperatura hacia la próxima semana.