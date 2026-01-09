Cuánta lluvia cayó en la ciudad de Santa Fe: los acumulados en distintas zonas

La ciudad de Santa Fe amaneció este viernes 9 de enero bajo condiciones meteorológicas adversas, con cielo cubierto, lluvias débiles y una alerta naranja vigente por tormentas.
Las precipitaciones acumuladas en las últimas 48 horas alcanzaron hasta 20,75 milímetros en algunos puntos de la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por tormentas para este viernes y anticipa un progresivo ascenso de la temperatura hacia la próxima semana.
Los registros oficiales de la Municipalidad y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman precipitaciones acumuladas dispares según la zona, ráfagas de viento moderadas y un escenario de inestabilidad que se extenderá, al menos, durante las próximas horas.
De acuerdo a la información aportada por la Municipalidad de Santa Fe, hasta las 05:45 de este viernes se registraron lluvias de baja a moderada intensidad en distintos sectores de la ciudad.
Los valores acumulados durante la jornada del viernes fueron de 2,25 milímetros en la estación DOAE (COBEM), 1,75 mm en el Centro, la misma cifra en la Delegación Alto Verde, y 3,00 mm en el CIC Facundo Zuviría.
El mayor pico de intensidad horaria se dio en el Centro de la ciudad, con 3,00 mm/h registrados a las 02:05 de la madrugada. En cuanto al viento, la ráfaga máxima alcanzó los 23,1 kilómetros por hora, proveniente del sector estesudeste (ESE), y fue registrada en la Delegación Alto Verde a las 00:10.
Si se amplía el análisis al acumulado de los días 8 y 9 de enero, los valores resultan más significativos. En ese período, el DOAE (COBEM) contabilizó 20,25 mm, el Centro 15,50 mm, la Delegación Alto Verde 16,50 mm y el CIC Facundo Zuviría alcanzó el registro más alto, con 20,75 milímetros.
Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante la persistencia de la inestabilidad.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para la ciudad de Santa Fe una alerta naranja por tormentas, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos fuertes.
A primera hora de la mañana, la temperatura se ubicaba en 19 grados, con una humedad elevada del 94%, presión atmosférica de 1011 hPa y viento del sudeste a 13 km/h. La visibilidad, en tanto, era de 9 kilómetros.
El cielo se presentó nublado con lluvias débiles, aunque el pronóstico oficial advierte que durante el transcurso del día podrían desarrollarse tormentas fuertes, especialmente durante la mañana y la tarde, con chaparrones hacia la noche.
Según el pronóstico extendido del SMN, este viernes tendrá una temperatura mínima de 18 grados y una máxima que rondará los 23.
Para el sábado se espera una leve mejora, con mínima de 18 y máxima de 26 grados, aunque aún con nubosidad variable.
El domingo marcará el inicio de un período más caluroso: la temperatura podría trepar hasta los 31 grados, con mínima de 17.
El ascenso térmico continuará el lunes y martes, cuando las máximas alcanzarían los 32 y 33 grados respectivamente.
El miércoles se perfila como el día más caluroso de la semana, con una máxima estimada de 34 grados, mientras que el jueves se espera un leve descenso, con una máxima cercana a los 30.