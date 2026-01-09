#HOY:

Qué dice el pronóstico este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 17º y la máxima sería de 23°. El Servicio Meteorológico Nacional indica con alerta naranja que se esperan tormentas fuertes por la mañana y la tarde y chaparrones por la noche.

Se espera lluvia este viernes.
Por: 

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo nublado a primera hora de la mañana, con lluvia débil. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan tormentas fuertes para la mañana y tarde y chaparrones por la noche.

Rige una alerta naranja por tormentas fuertes en la región, según el SMN.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 23º, bajando a 20° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1011.7 hPa, viento sur a 10 km/h y visibilidad de 12 km.

Alerta por tormentas en nueve provincias: viento fuerte y lluvias intensasAlerta por tormentas fuerte en Santa Fe.

Pronóstico extendido

  • El sábado se esperan lluvias aisladas en la mañana y cielo mayormente nublado en la tarde/noche. La mínima será de 18º y una máxima de 26º.
  • Para el domingo se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y ligeramente nublado en la tarde/noche. La mínima será de 17º y una máxima de 31º. No se pronostican lluvias.
  • Finalmente, el lunes se espera cielo algo nublado por la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 18º y una máxima de 32º. No se pronostican lluvias.
CLIMA EXTENDIDO
