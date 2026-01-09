Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 9 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce VIejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:30 - 12:30 Juan del Campillo, Solís, Europa y Pasaje Mitre
08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Chañar, Fresnos y Estrella Federal
09:00 - 13:00 Ruta Nac. N11, Aromos, Almirante Brown y Eva Perón
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.