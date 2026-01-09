#HOY:

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 9 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce VIejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:30 - 12:30 Juan del Campillo, Solís, Europa y Pasaje Mitre

Sauce Viejo

08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Chañar, Fresnos y Estrella Federal

09:00 - 13:00 Ruta Nac. N11, Aromos, Almirante Brown y Eva Perón

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Sauce Viejo

