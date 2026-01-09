#HOY:

Cuánto llovió hasta el momento en la ciudad de Santa Fe

Una tormenta de variada intensidad afecta a la capital provincial y su área metropolitana, con lluvias y ráfagas de viento que motivaron el seguimiento por parte del Municipio.

Está previsto que la inestabilidad continúe en la zona.
La Municipalidad de Santa Fe difundió los primeros registros oficiales de lluvia correspondientes a este jueves, en el marco de una ciclogénesis que afecta a la región y a gran parte del país.

Hasta las 21:15, se registraron precipitaciones acumuladas de 15 milímetros en la estación DOAE (COBEM), 12 mm en el Centro, 13,25 mm en la Delegación Alto Verde y 15 mm en el CIC Facundo Zuviría.

El fenómeno está asociado a un sistema de baja presión.

Además, se informó que la intensidad máxima de lluvia alcanzó los 9,00 mm por hora en la estación DOAE (COBEM) a las 19:30. En cuanto al viento, la ráfaga más fuerte fue de 39,2 kilómetros por hora, con dirección Este Sureste (ESE), registrada en la Delegación Alto Verde a las 00:35.

Monitoreo permanente

Las autoridades municipales mantienen el monitoreo de la situación ante la continuidad de condiciones de inestabilidad.

Hasta cuándo lloverá en Santa Fe

Las precipitaciones continuarán en las próximas horas en el marco de un proceso de ciclogénesis que comenzó a desarrollarse sobre el centro y norte del país y que impacta de lleno en la provincia de Santa Fe.

Las precipitaciones continuarán en las próximas horas.

El fenómeno está asociado a la formación y profundización de un sistema de baja presión, que favorece la persistencia de lluvias, tormentas y vientos intensos durante varios días consecutivos, generando un escenario de marcada inestabilidad atmosférica.

De acuerdo a especialistas y al Servicio Meteorológico Nacional, este sistema se extenderá al menos por 72 horas y podría dejar acumulados significativos de agua, además de ráfagas fuertes y un descenso progresivo de las temperaturas.

En Santa Fe, el principal factor de riesgo será la combinación de lluvias sostenidas y viento, con posibilidad de complicaciones puntuales en áreas urbanas y zonas vulnerables a anegamientos, por lo que se recomienda seguir atentamente los alertas oficiales y las actualizaciones meteorológicas.

CLIMA EXTENDIDO
