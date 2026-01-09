Alerta por tormentas y granizo en 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes, granizo y viento para al menos 13 provincias del país, afectando principalmente al norte, noreste y centro argentino.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja por tormentas intensas, granizo y ráfagas de viento. Afectan a gran parte del norte y centro del país. Recomendaciones para la población.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes, granizo y viento para al menos 13 provincias del país, afectando principalmente al norte, noreste y centro argentino.
Las advertencias incluyen precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posibles granizadas y fuertes ráfagas de viento, con valores que podrían superar los 90 km/h en algunas regiones.
El sistema de alertas rige para las siguientes provincias:
En estas regiones se esperan acumulados de lluvia entre 60 y 100 mm, e incluso más en forma localizada. Además, no se descartan tormentas severas con granizo.
Frente al avance del frente de tormentas, el SMN y Defensa Civil emitieron una serie de sugerencias preventivas para la población:
Este episodio forma parte de una serie de eventos meteorológicos intensos que han marcado el inicio del verano en Argentina. Durante los primeros días del año, distintas regiones del país ya enfrentaron tormentas intensas, caída de granizo y cortes de energía.
El SMN recordó que estas condiciones se ven potenciadas por el calor acumulado y la humedad ambiental, típicos del mes de enero.
Ante la magnitud de las tormentas previstas y el nivel de alerta elevado en varias zonas del país, las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar todas las medidas de prevención necesarias para evitar riesgos personales y materiales.
Los especialistas del SMN explicaron que estos eventos se deben a la alta inestabilidad atmosférica producto de una masa de aire cálido y húmedo que cubre gran parte del país. Este contraste con el ingreso de aire más frío desde el sur genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas de rápida evolución, especialmente durante la tarde y noche.
Además, remarcaron que este tipo de eventos puede repetirse en los próximos días si persisten estas condiciones.