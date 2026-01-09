#HOY:

Alerta por tormentas y granizo en 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja por tormentas intensas, granizo y ráfagas de viento. Afectan a gran parte del norte y centro del país. Recomendaciones para la población.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes, granizo y viento para al menos 13 provincias del país, afectando principalmente al norte, noreste y centro argentino.

Las advertencias incluyen precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posibles granizadas y fuertes ráfagas de viento, con valores que podrían superar los 90 km/h en algunas regiones.

El mal tiempo se extiende durante la tarde y la noche con lluvias de variada intensidad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Fuerte temporal en Argentina. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Provincias bajo alerta

El sistema de alertas rige para las siguientes provincias:

  • Nivel amarillo: afecta a zonas de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

En estas regiones se esperan acumulados de lluvia entre 60 y 100 mm, e incluso más en forma localizada. Además, no se descartan tormentas severas con granizo.

Qué significan las alertas

  • Alerta Naranja: implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Requiere precauciones especiales y seguimiento constante.
  • Alerta Amarilla: advierte sobre fenómenos con capacidad de daño y alteración de la vida cotidiana, aunque de menor riesgo.
granizo. Foto: NA.Provincias bajo alerta por granizo. Foto: NA.

Recomendaciones del SMN

Frente al avance del frente de tormentas, el SMN y Defensa Civil emitieron una serie de sugerencias preventivas para la población:

  • Evitar salir si no es necesario durante tormentas fuertes.
  • No refugiarse bajo árboles ni postes de luz.
  • Asegurar objetos que puedan volarse.
  • No circular por calles anegadas.
  • Cortar la electricidad si el agua ingresa al domicilio.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales y alertas del SMN.
Un verano inestable

Este episodio forma parte de una serie de eventos meteorológicos intensos que han marcado el inicio del verano en Argentina. Durante los primeros días del año, distintas regiones del país ya enfrentaron tormentas intensas, caída de granizo y cortes de energía.

El SMN recordó que estas condiciones se ven potenciadas por el calor acumulado y la humedad ambiental, típicos del mes de enero.

Ante la magnitud de las tormentas previstas y el nivel de alerta elevado en varias zonas del país, las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar todas las medidas de prevención necesarias para evitar riesgos personales y materiales.

Cambios repentinos y alta inestabilidad atmosférica

Los especialistas del SMN explicaron que estos eventos se deben a la alta inestabilidad atmosférica producto de una masa de aire cálido y húmedo que cubre gran parte del país. Este contraste con el ingreso de aire más frío desde el sur genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas de rápida evolución, especialmente durante la tarde y noche.

Además, remarcaron que este tipo de eventos puede repetirse en los próximos días si persisten estas condiciones.

