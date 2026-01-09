Córdoba: localidades afectadas por un fuerte temporal
Más de una decena de ciudades cordobesas fueron afectadas este viernes por un intenso temporal que dejó acumulados de lluvia excepcionales, alcanzando hasta 170 milímetros en solo 24 horas. El fenómeno provocó anegamientos, interrupciones en caminos rurales y obligó a suspender actividades públicas, incluida la jornada inaugural del tradicional Festival de Jesús María.
Un fuerte temporal azotó este viernes a buena parte de la provincia de Córdoba, dejando registros de lluvia inusuales y afectando tanto a ciudades como a zonas serranas. En algunas localidades, las precipitaciones acumuladas en solo 24 horas superaron ampliamente los promedios normales para esta época del año.
El fenómeno, que se extendió durante toda la jornada, provocó anegamientos, cortes de caminos rurales, crecidas repentinas en ríos serranos y hasta la suspensión de eventos públicos, como la noche inaugural del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María.
Las ciudades más afectadas
El mayor registro de precipitaciones se dio en Agua de las Piedras, en la cuenca del Río Pinto, donde cayeron 170 milímetros en un solo día. También se reportaron acumulados superiores a los 100 mm en otras localidades del centro, norte y oeste provincial.
Otras localidades, como Colonia Caroya, Bouwer, Conlara, Colanchanga y Capilla de los Remedios, también superaron los 85 mm de lluvia acumulada.
Alertas y recomendaciones oficiales
Ante la magnitud del fenómeno, el Gobierno de Córdoba emitió una serie de recomendaciones a la población, en especial a quienes residen o circulan por zonas serranas. Las autoridades provinciales mantienen un seguimiento permanente de la situación hidrometeorológica, alertando sobre posibles crecidas en ríos y arroyos, así como riesgos de desbordes.
Se solicita a los ciudadanos evitar transitar por caminos rurales inundados, cruzar vados o acercarse a cursos de agua. Además, se recomienda seguir únicamente los canales oficiales de información y respetar las indicaciones de Defensa Civil y Policía de Córdoba.
Árboles caídos por el temporal.
Suspenden la apertura de Jesús María
Uno de los efectos inmediatos del temporal fue la suspensión de la primera noche del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, uno de los eventos más importantes del verano cordobés. Si bien se esperaba una gran concurrencia, los organizadores priorizaron la seguridad del público y del personal ante la intensidad de las lluvias.
Desde la organización informaron que el festival continuará según lo previsto en las jornadas siguientes, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Se suspendió la noche inaugural del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María.
Un fenómeno que se repite
Córdoba ha sido escenario en los últimos años de eventos meteorológicos extremos vinculados a tormentas severas, que incluyen lluvias intensas, granizo y vientos con ráfagas fuertes. Este tipo de episodios, cada vez más frecuentes, plantea desafíos para la infraestructura provincial y obliga a reforzar los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias climáticas.
El temporal dejó en evidencia la vulnerabilidad de muchas regiones ante fenómenos meteorológicos extremos. Mientras continúan las tareas de monitoreo, las autoridades piden a la ciudadanía extremar las precauciones y mantenerse informada. Se espera que en los próximos días las condiciones climáticas mejoren, aunque no se descartan nuevas tormentas aisladas.