Intensas lluvias

Córdoba: localidades afectadas por un fuerte temporal

Más de una decena de ciudades cordobesas fueron afectadas este viernes por un intenso temporal que dejó acumulados de lluvia excepcionales, alcanzando hasta 170 milímetros en solo 24 horas. El fenómeno provocó anegamientos, interrupciones en caminos rurales y obligó a suspender actividades públicas, incluida la jornada inaugural del tradicional Festival de Jesús María.