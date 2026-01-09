Se realizaron desobstrucciones en puntos críticos de la ciudad de Santa Fe
Personal municipal llevó adelante tareas preventivas de limpieza y mantenimiento de la red de desagües, con el objetivo de facilitar la evacuación del agua ante las lluvias registradas en la capital provincial.
Las labores se ejecutan antes, durante y después de las lluvias anunciadas.
En el marco de la activación del Protocolo Base, personal municipal inició las tareas preventivas de desobstrucción y limpieza de toda la red de desagües de la ciudad. Estos trabajos se realizan antes, durante y después de las lluvias anunciadas para la capital provincial.
Entre el jueves 8 y este viernes 9 de enero, hasta las 13:30, se registró un acumulado de lluvia de entre 20 y 27 milímetros en la ciudad. El intendente Juan Pablo Poletti supervisó tareas de desobstrucción y limpieza en puntos críticos de la ciudad junto al secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi. Ambos recorrieron la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y Presidente Roca y continuaron por el canal Canillita en Colastiné.
“Atendiendo el alerta de lluvia, hace tres días que empezamos a limpiar todos los puntos críticos de la ciudad, las bocas de tormenta y a levantar microbasurales. También se realizan constantemente campañas de concientización para que los vecinos no saquen la basura cuando llueve”, expresó el intendente.
“Estamos supervisando los trabajos que se hacen por licitación con las máquinas desobstructoras. Es sorprendente la cantidad de basura que saca la máquina de los desagües. Estas tareas se realizan para poder dejar los canales con el diámetro necesario para que el agua evacúe lo más rápido posible”, agregó el mandatario.
Por otro lado, Rudi remarcó que estos trabajos son de rutina, pero que se intensifican cuando hay alerta por lluvias y tormentas. “Las tareas se realizan en el marco de un plan de mantenimiento del sistema de desagües y canales de la ciudad. Esto permite que el agua de los reservorios llegue en el menor tiempo posible a las estaciones de bombeo, las que luego expulsan el agua al Río Salado o a la Laguna Setúbal”, cerró el funcionario.
Registro de lluvias en la ciudad
