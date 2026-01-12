“Noche de Verano”: música, emprendedores y cultura al aire libre en el Parque de la Agricultura
La Municipalidad de Esperanza invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Noche de Verano”, una propuesta cultural y recreativa que se realizará el sábado 17 de enero desde las 20 horas en el Parque de la Agricultura, con música en vivo, artesanos y emprendedores locales.
El Parque de la Agricultura será escenario de una nueva edición de “Noche de Verano”. Foto: Fernando Nicola
La ciudad de Esperanza se prepara para vivir una nueva edición de “Noche de Verano”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, que busca generar un espacio de encuentro, recreación y disfrute para toda la comunidad durante la temporada estival.
La actividad tendrá lugar el sábado 17 de enero, a partir de las 20 horas, en el Parque de la Agricultura, con entrada libre y gratuita.
La propuesta combina espectáculos musicales en vivo con un paseo de artesanos, integrantes del programa Pro.Mu.PPE y microemprendedores locales, promoviendo la cultura y la producción de la ciudad en un entorno natural y al aire libre.
El Parque de la Agricultura será escenario de una nueva edición de “Noche de Verano”
Desde el municipio destacaron que se trata de una jornada pensada para compartir en familia y con amigos, fortaleciendo los vínculos comunitarios y acompañando el trabajo de artistas y emprendedores esperancinos. En ese sentido, se invita a los vecinos y vecinas a acercarse con sillones para disfrutar cómodamente de una noche de verano diferente.
Un espacio de encuentro para la comunidad
“Noche de Verano” se consolida como una propuesta que apuesta al encuentro social y a la ocupación positiva de los espacios públicos, ofreciendo alternativas culturales accesibles para todas las edades y fomentando la participación ciudadana.
Música en vivo y diversidad de estilos
Durante la jornada se presentarán sobre el escenario Tharo, Jumiales y Mi Cumbia, mientras que el cierre estará a cargo del DJ Joel Bordiga, garantizando una grilla variada que recorrerá distintos géneros musicales para acompañar la noche.
Apoyo a emprendedores y producción local
Además de los espectáculos musicales, el público podrá recorrer los stands de artesanos, microemprendedores y participantes del programa Pro.Mu.PPE, una oportunidad para conocer y apoyar el trabajo local, en el marco de una propuesta que combina cultura, economía social y recreación.