Esperanza

“Noche de Verano”: música, emprendedores y cultura al aire libre en el Parque de la Agricultura

La Municipalidad de Esperanza invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Noche de Verano”, una propuesta cultural y recreativa que se realizará el sábado 17 de enero desde las 20 horas en el Parque de la Agricultura, con música en vivo, artesanos y emprendedores locales.