Matilde abre la reserva de fechas para el calendario anual de eventos institucionales

Con el objetivo de ordenar y coordinar las actividades que se desarrollan en la localidad, la Comuna de Matilde convocó a las instituciones a reservar fechas para el calendario anual de eventos.

La convocatoria está dirigida a instituciones intermedias, educativas, deportivas, sociales y religiosas de la localidad. Foto: GentilezaLa convocatoria está dirigida a instituciones intermedias, educativas, deportivas, sociales y religiosas de la localidad. Foto: Gentileza
La Comuna de Matilde informó la apertura del período de reserva de fechas para eventos institucionales, una iniciativa destinada a organizar de manera anticipada el Calendario de Eventos del año, evitando superposiciones y favoreciendo una planificación ordenada de las actividades que forman parte de la vida social y cultural del pueblo.

La convocatoria está dirigida a instituciones intermedias, educativas, deportivas, sociales y religiosas de la localidad, que deberán presentar su solicitud para la realización de eventos previstos a lo largo del año.

Mes a mes

Desde el gobierno comunal destacaron que esta instancia resulta fundamental para garantizar una mejor coordinación entre las distintas entidades y optimizar el uso de los espacios y recursos disponibles.

La convocatoria está dirigida a instituciones intermedias, educativas, deportivas, sociales y religiosas de la localidad

Según se informó, los interesados deberán presentar una nota formal, firmada por las autoridades de la institución correspondiente, en la que se detalle la naturaleza del evento y la fecha o fechas tentativas que se desean reservar.

Este procedimiento permitirá consolidar un calendario consensuado, que refleje la diversidad de propuestas que impulsan las instituciones locales.

Hasta el 30 de enero

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de enero, debiendo realizarse el trámite de manera presencial en las Oficinas Comunales, en el horario de 7:00 a 12:00 horas.

GentilezaLa convocatoria está dirigida a instituciones intermedias, educativas, deportivas, sociales y religiosas de la localidad

Desde la Comuna de Matilde agradecieron de antemano el compromiso y la colaboración de cada institución, remarcando la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada, en beneficio de toda la comunidad y del fortalecimiento del entramado social local.

