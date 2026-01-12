Servicio Meteorológico Nacional

Tormentas y granizo: alerta amarilla en La Pampa, San Luis y Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 12 de enero en La Pampa, San Luis y Mendoza. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintas zonas de estas provincias. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles complicaciones climáticas.