Tormentas y granizo: alerta amarilla en La Pampa, San Luis y Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 12 de enero en La Pampa, San Luis y Mendoza. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintas zonas de estas provincias. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles complicaciones climáticas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para este lunes 12 de enero por tormentas de variada intensidad que podrían afectar seriamente el centro-oeste del país. Las provincias de La Pampa, San Luis y Mendoza se encuentran bajo alerta amarilla por la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.
Estas tormentas forman parte de un sistema de inestabilidad que afecta gran parte del centro del país y que podría extenderse a otras regiones en las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas. Foto: NA.
Zonas afectadas por el mal tiempo
El SMN detalló que las condiciones climáticas adversas se concentrarán especialmente en:
La Pampa: el centro y noreste de la provincia podrían verse afectados durante la noche con tormentas fuertes, granizo aislado y actividad eléctrica.
San Luis: el sur provincial será impactado en horas nocturnas por lluvias localmente intensas.
Mendoza: el sureste de la provincia está bajo alerta por tormentas previstas para la segunda mitad del día.
El organismo advierte que estos fenómenos pueden estar acompañados por ráfagas de viento de hasta 70 km/h, además de abundante caída de agua en cortos períodos.
La alerta amarilla del SMN indica que pueden producirse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño leve a moderado y cierta interferencia en las actividades cotidianas.
Se recomienda a la población:
Mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN.
Evitar actividades al aire libre durante el paso de las tormentas.
No refugiarse bajo árboles o estructuras endebles.
Asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.
Medidas de prevención
Ante la posible caída de granizo y la intensidad de las precipitaciones, los expertos aconsejan:
No sacar residuos ni dejar elementos que puedan obstruir desagües pluviales.
Alejarse de postes de electricidad y cables caídos.
Tener a mano linternas, cargadores de emergencia y un kit básico de seguridad en caso de cortes de energía.
Si bien se espera que el mal tiempo se concentre en las próximas horas del lunes, el SMN actualizará sus avisos conforme avance el sistema frontal. Se recomienda seguir el pronóstico actualizado y estar atentos a nuevas alertas que puedan emitirse.
El SMN recordó la importancia de consultar el pronóstico actualizado y seguir las alertas a través de sus canales oficiales como la página web, la app SMN Argentina o las redes sociales.
Además, las defensas civiles provinciales y municipales se encuentran en estado de alerta para actuar ante posibles contingencias. Se solicita a la población no viralizar información no verificada y priorizar siempre fuentes oficiales para evitar confusión o pánico.