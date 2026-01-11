Emergencia ambiental

El Gobierno nacional intensificó el operativo contra los incendios en el sur con casi 300 brigadistas

Ante el avance de los incendios forestales en la región patagónica, el Gobierno nacional ratificó el envío de recursos humanos, medios aéreos y asistencia logística. El operativo incluye brigadistas de Nación, provincias y Fuerzas Armadas, además de ayuda humanitaria para las zonas afectadas.