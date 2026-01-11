El Gobierno nacional intensificó el operativo contra los incendios en el sur con casi 300 brigadistas
Ante el avance de los incendios forestales en la región patagónica, el Gobierno nacional ratificó el envío de recursos humanos, medios aéreos y asistencia logística. El operativo incluye brigadistas de Nación, provincias y Fuerzas Armadas, además de ayuda humanitaria para las zonas afectadas.
Brigadistas de distintas jurisdicciones trabajan en el combate de incendios en el sur del país. Foto: Reuters
El Gobierno nacional reforzó en las últimas horas el operativo interjurisdiccional para combatir los incendios forestales que afectan a distintas zonas del sur del país. La asistencia técnica y humana se mantiene activa ante un escenario climático adverso que dificulta las tareas de extinción.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que ya se encuentran desplegados 295 brigadistas en el terreno, trabajando de manera coordinada con las provincias afectadas y los cuerpos de bomberos voluntarios. El objetivo central es contener el avance de las llamas y proteger a las poblaciones cercanas.
La emergencia se concentra principalmente en áreas de la Patagonia, donde los focos ígneos avanzaron con rapidez debido a las altas temperaturas, la sequedad del terreno y los fuertes vientos. El despliegue nacional busca reforzar los operativos locales ante la magnitud del fenómeno.
Según detalló Adorni, el esquema de trabajo cuenta con una fuerte impronta federal. Del total de brigadistas, 232 fueron aportados por el Estado nacional y pertenecen a organismos especializados en el combate del fuego y la gestión de emergencias.
De ese grupo, 128 efectivos corresponden a la Administración de Parques Nacionales, que trabaja especialmente en áreas protegidas, mientras que otros 104 brigadistas fueron enviados por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo que coordina acciones ante desastres naturales.
Manuel Adorni informó a través de X el despliegue de brigadistas y medios aéreos para combatir los incendios.
A ese contingente se sumaron 63 brigadistas enviados por la provincia de Córdoba, que reforzaron las tareas en los sectores más comprometidos. La participación de equipos de distintas jurisdicciones permitió ampliar la capacidad operativa en zonas de difícil acceso.
El Gobierno nacional destacó que la asistencia no se limita al envío de personal especializado, sino que incluye un despliegue integral de recursos logísticos, sanitarios y aéreos, clave para sostener el trabajo en áreas afectadas por incendios de gran extensión.
Uno de los ejes centrales del operativo es el uso de medios aéreos para el combate directo del fuego. De acuerdo con la información oficial, se dispusieron 15 aeronaves destinadas tanto al lanzamiento de agua como al traslado de brigadistas.
La Fuerza Aérea Argentina participa activamente del operativo, facilitando helicópteros y aviones adaptados para operar en escenarios de emergencia. Estas herramientas resultan fundamentales para acceder a zonas donde el fuego avanza en terrenos escarpados o de difícil transitabilidad.
Además, se enviaron camiones autobomba con tracción 4x4, especialmente preparados para circular en caminos rurales y forestales. Este equipamiento permite reforzar las líneas de contención y asistir a los brigadistas en el frente de fuego.
LasFuerzas Armadastambién brindan apoyo logístico permanente, colaborando en el traslado de insumos, la instalación de campamentos operativos y la provisión de recursos básicos para el personal desplegado en el terreno.
En paralelo, se dispuso asistencia sanitaria continua en las áreas afectadas. Equipos médicos y de primeros auxilios acompañan el operativo para atender posibles emergencias derivadas de la exposición prolongada al humo, el calor extremo y el esfuerzo físico.
El Gobierno nacional coordina, además, el envío de ayuda humanitaria a las provincias y municipios afectados. La asistencia incluye alimentos, agua potable, elementos de abrigo y otros insumos básicos para las familias damnificadas por los incendios.
El operativo nacional incluye 15 medios aéreos para el combate directo del fuego.Foto: Reuters
Adorni subrayó la importancia del trabajo conjunto entre Nación, provincias y municipios, y agradeció especialmente la tarea de los bomberos voluntarios y brigadistas que se encuentran en la primera línea del combate contra el fuego.
“Queremos reconocer a quienes arriesgan su vida para salvar la de los argentinos”, expresó el vocero presidencial al destacar la labor coordinada del Gabinete Nacional y los equipos desplegados en la región.
Clima extremo y focos activos
Las tareas de extinción se desarrollan en un contexto climático complejo. Las altas temperaturas, la falta de precipitaciones y los vientos persistentes complican el control de los focos ígneos y obligan a redoblar esfuerzos en el terreno.
Parte del operativo se concentra en el Parque Nacional Los Alerces, una de las áreas protegidas más importantes del país, donde el fuego amenaza ecosistemas de alto valor ambiental y turístico.
También se mantienen acciones en zonas cercanas a la Ruta 40, un corredor clave que atraviesa la región patagónica y conecta localidades afectadas por la emergencia. Allí, el humo y el avance de las llamas generan complicaciones adicionales para la circulación.
Las autoridades remarcaron que el monitoreo de la situación es permanente y que el despliegue de recursos se ajusta en función de la evolución de los incendios. La prioridad sigue siendo la protección de vidas humanas y bienes materiales.
Desde Nación señalaron que el operativo continuará mientras persistan las condiciones de riesgo, y no descartaron reforzar aún más la asistencia si el escenario lo requiere en los próximos días.
El avance de los incendios en el sur volvió a poner en agenda la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y manejo del fuego, especialmente en contextos de sequía prolongada y eventos climáticos extremos.