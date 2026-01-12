Calor extremo en Buenos Aires y otras provincias: zonas afectadas y cómo cuidarse

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes las alertas por temperaturas extremas que afectan a la Ciudad de Buenos Aires, el Área Metropolitana (AMBA) y otras regiones del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes las alertas por temperaturas extremas que afectan a la Ciudad de Buenos Aires, el Área Metropolitana (AMBA) y otras regiones del país.
Las altas temperaturas, que superan ampliamente los promedios habituales para esta época del año, representan un riesgo para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
El SMN mantiene activas diferentes alertas por calor extremo en amplias zonas del país. Entre las áreas más comprometidas se encuentran:
Estas regiones atraviesan jornadas con temperaturas que superan los 35°C, con mínimas que no descienden lo suficiente durante la noche, lo que agrava el impacto del calor sobre la salud.
El sistema de alertas por temperaturas extremas del SMN contempla cuatro niveles de riesgo:
Actualmente, algunas zonas del AMBA y del centro del país se encuentran bajo alerta naranja, mientras que otras regiones mantienen la categoría amarilla.
Ante este panorama, el Ministerio de Salud y el SMN recomiendan una serie de medidas para prevenir golpes de calor y otros efectos negativos del clima:
En caso de presentar síntomas como mareos, dolor de cabeza, confusión, piel enrojecida o falta de sudor, se recomienda buscar atención médica de inmediato.
Las alertas por calor extremo se enmarcan en un contexto de fenómenos meteorológicos extremos que se repiten con mayor frecuencia debido al cambio climático. El SMN forma parte del sistema nacional de alerta temprana, que busca anticipar estos eventos y reducir sus consecuencias mediante la prevención.
Se recomienda estar atentos a los informes oficiales y adoptar conductas responsables puede marcar la diferencia para evitar complicaciones de salud.