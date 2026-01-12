#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Alerta y recomendaciones

Calor extremo en Buenos Aires y otras provincias: zonas afectadas y cómo cuidarse

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temperaturas extremas que afectan a la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, y a provincias como La Pampa, Neuquén, Río Negro y San Luis. El calor intenso puede representar riesgos para la salud, y las autoridades difundieron recomendaciones para prevenir golpes de calor y otros efectos adversos.

El 65 % de las muertes por calor extremo fue atribuido al cambio climático.El 65 % de las muertes por calor extremo fue atribuido al cambio climático.
Seguinos en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes las alertas por temperaturas extremas que afectan a la Ciudad de Buenos Aires, el Área Metropolitana (AMBA) y otras regiones del país.

Las altas temperaturas, que superan ampliamente los promedios habituales para esta época del año, representan un riesgo para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Zonas afectadas por la ola de calor este lunes. Crédito: NA.Zonas afectadas por la ola de calor este lunes. Crédito: NA.

¿Qué zonas están afectadas?

El SMN mantiene activas diferentes alertas por calor extremo en amplias zonas del país. Entre las áreas más comprometidas se encuentran:

  • Ciudad de Buenos Aires y AMBA
  • Gran parte de la provincia de Buenos Aires
  • Áreas de Río Negro y Neuquén

Estas regiones atraviesan jornadas con temperaturas que superan los 35°C, con mínimas que no descienden lo suficiente durante la noche, lo que agrava el impacto del calor sobre la salud.

Mirá tambiénChubut: aunque se extinguieron 22 focos de incendios, siguen activos los más peligrosos

¿Qué significan las alertas por calor?

El sistema de alertas por temperaturas extremas del SMN contempla cuatro niveles de riesgo:

  • Amarillo: Efecto leve a moderado, con impacto en grupos vulnerables.
  • Naranja: Riesgo moderado a alto, con posibles efectos graves en la salud.
  • Rojo: Muy alto riesgo para toda la población, incluso personas sanas.
  • Verde: Sin riesgo meteorológico.

Actualmente, algunas zonas del AMBA y del centro del país se encuentran bajo alerta naranja, mientras que otras regiones mantienen la categoría amarilla.

El agotamiento por calor puede aparecer incluso con exposiciones cortasEl agotamiento por calor puede aparecer incluso con exposiciones cortas

Recomendaciones clave para cuidarse del calor

Ante este panorama, el Ministerio de Salud y el SMN recomiendan una serie de medidas para prevenir golpes de calor y otros efectos negativos del clima:

  • Beber abundante agua, incluso sin tener sed.
  • Evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas.
  • No exponerse al sol entre las 10 y las 17 horas.
  • Usar ropa liviana, clara y de algodón.
  • Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.
  • Reducir la actividad física en horarios de altas temperaturas.
  • Ofrecer líquidos y mantener frescos a bebés, niños y personas mayores.
  • No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

En caso de presentar síntomas como mareos, dolor de cabeza, confusión, piel enrojecida o falta de sudor, se recomienda buscar atención médica de inmediato.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico este lunes en la ciudad de Santa Fe

Contexto climático

Las alertas por calor extremo se enmarcan en un contexto de fenómenos meteorológicos extremos que se repiten con mayor frecuencia debido al cambio climático. El SMN forma parte del sistema nacional de alerta temprana, que busca anticipar estos eventos y reducir sus consecuencias mediante la prevención.

Se recomienda estar atentos a los informes oficiales y adoptar conductas responsables puede marcar la diferencia para evitar complicaciones de salud.

Seguinos en
#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Buenos Aires
La Pampa
Neuquén
Río Negro
San Luis

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro