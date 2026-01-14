Un verano para aprender, compartir y participar en San Jerónimo Norte
A partir de esta semana la ciudad puso en marcha los Talleres Municipales de Verano, una propuesta integral que promueve el aprendizaje, la creatividad y el encuentro comunitario a través de actividades culturales, recreativas y formativas destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades.
Con la llegada del verano, San Jerónimo Norte volvió a apostar por el fortalecimiento de los espacios comunitarios con el inicio de los Talleres Municipales de Verano. Se trata de una iniciativa que busca ofrecer alternativas de formación, recreación y bienestar, fomentando el uso del tiempo libre de manera activa y saludable.
Las actividades comenzaron esta semana y se desarrollan en distintos espacios de la localidad, con una gran respuesta por parte de la comunidad. Desde el Municipio destacaron que cada taller está pensado como una oportunidad para animarse a aprender algo nuevo, compartir experiencias y generar vínculos.
Actividades variadas para todas las edades
La propuesta incluye una amplia variedad de talleres y actividades, adaptadas a diferentes intereses y grupos etarios. Entre ellas se destacan lectura, canto, teatro, informática, manejo del celular, mindfulness, bicicleteadas y muchas otras alternativas que combinan educación, expresión artística, actividad física y bienestar emocional.
Esta diversidad permite que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores encuentren espacios acordes a sus intereses, promoviendo la inclusión y la participación activa de toda la comunidad durante los meses de verano.
Participación y compromiso comunitario
Desde el Municipio felicitaron a vecinos que ya se inscribieron y eligieron formar parte de los talleres, resaltando el compromiso y el entusiasmo con el que acompañan cada edición. Asimismo, valoraron el trabajo articulado junto a Marcos Otonelli y el equipo de la Oficina de Empleo, quienes acompañan y coordinan el desarrollo de las actividades.
Las autoridades remarcaron que estas propuestas no solo fortalecen el aprendizaje y el bienestar individual, sino que también consolidan espacios de encuentro y participación, contribuyendo a una comunidad más activa, integrada y participativa durante el verano.