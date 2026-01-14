Actividades para toda la familia

Un verano para aprender, compartir y participar en San Jerónimo Norte

A partir de esta semana la ciudad puso en marcha los Talleres Municipales de Verano, una propuesta integral que promueve el aprendizaje, la creatividad y el encuentro comunitario a través de actividades culturales, recreativas y formativas destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades.