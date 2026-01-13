Departamento Las Colonias

San Agustín vive un verano activo: colonia de vacaciones, obras y carnavales en agenda

Con una nutrida Colonia de Vacaciones para niños y adultos, importantes avances en el Polideportivo Comunal y una grilla confirmada de carnavales, San Agustín transita un verano marcado por el crecimiento tanto a nivel deportivo, como cultural.