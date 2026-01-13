San Agustín vive un verano activo: colonia de vacaciones, obras y carnavales en agenda

San Agustín puso en marcha una nueva edición de su Colonia de Vacaciones, una propuesta que año tras año se consolida como uno de los pilares del verano local.
Con una nutrida Colonia de Vacaciones para niños y adultos, importantes avances en el Polideportivo Comunal y una grilla confirmada de carnavales, San Agustín transita un verano marcado por el crecimiento tanto a nivel deportivo, como cultural.
Destinada a niños y niñas de entre 4 y 12 años, la iniciativa reúne actualmente a 98 chicos, quienes disfrutan de actividades recreativas, deportivas y artísticas en el Polideportivo Comunal y el natatorio.
La colonia funciona de manera totalmente gratuita, de lunes, miércoles y viernes, en el horario de 9 a 12, y ofrece un amplio abanico de propuestas que incluyen natación, básquet, vóley, handball, juegos de agua y expresiones artísticas.
El objetivo central es promover el juego, el movimiento, la convivencia y el disfrute durante el receso estival, acompañando a las familias y garantizando igualdad de oportunidades para las infancias.
La propuesta de verano no se limita a los más chicos. En dialogo con El Litoral el presidente comunal Cristian Osta, detalló también se desarrolla una colonia destinada a adultos mayores, junto con actividades acuáticas pensadas para fomentar la salud y el bienestar.
Desde enero, se dictan clases de natación para adultos los martes y jueves de 19 a 20, mientras que los miércoles, en el mismo horario, se realizan clases de aquarobic. Además, la colonia de adultos mayores funciona los martes y jueves de 16:30 a 18:30.
“Todo enero está garantizado y estamos analizando extender las actividades durante febrero, tanto en la colonia como en el natatorio”, explicó Osta, quien adelantó que se evalúa una alternativa clave para aprovechar gran parte del mes: la posibilidad de implementar una colonia comunal también en febrero, con una modalidad similar a la que se desarrolla durante el invierno.
En paralelo a las actividades recreativas, el Polideportivo Comunal continúa sumando infraestructura. Osta confirmó que ya se encuentra finalizada la cantina, una obra realizada en el marco del programa Brigadier, a la que sólo restan detalles finales de equipamiento.
En cuanto a la cancha de fútbol 5, señaló que el proyecto está en su etapa final: el césped sintético, el caucho, la iluminación y la plataforma ya están listos, mientras se aguarda la llegada de los instaladores para completar el montaje.
También se avanza en el cercamiento del predio, una obra consensuada con la nueva comisión directiva del Club Independiente.
Por otra parte el titular del Ejecutivo local confirmó que ya está definida la grilla de los Carnavales 2026, que se llevarán a cabo el 7 de febrero en la Plaza San Martín.
La noche contará con la participación de tres comparsas: La Furia de Fénix de Santa Rosa de Calchines, Ayer y Hoy de San Carlos Centro y Carioca de Esperanza, que presentará un espectáculo con una fuerte referencia a las Islas Malvinas.
La propuesta se completará con shows musicales de Gerardo Farías, Juanjo Piedrabuena y grupos locales como Mi Cumbia y La Pegaban.
La entrada, como en 2025, tendrá un valor de 10.000 pesos, mientras que los residentes de San Agustín abonarán 5.000 pesos con acreditación. Las instituciones locales estarán a cargo de los stands gastronómicos y del tradicional puesto de espuma.
Con una propuesta integral que combina espectáculo, tradición y compromiso social, los Carnavales de San Agustín prometen, una vez más, ser una cita imperdible del calendario cultural local el próximo 7 de febrero.