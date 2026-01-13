Preocupante

Vandalismo en la Escuela 853 de San Javier: dañaron puertas y ventanas

Los hechos fueron descubiertos este lunes por el personal del comedor escolar, que al llegar a su lugar de trabajo advirtió los daños y dio aviso inmediato a los directivos. Poco después, autoridades de la escuela se hicieron presentes y notificaron a la Policía, que inició las actuaciones correspondientes.