Vandalismo en la Escuela 853 de San Javier: dañaron puertas y ventanas

Directivos y docentes recorrieron el establecimiento para constatar el alcance de los dañosDirectivos y docentes recorrieron el establecimiento para constatar el alcance de los daños
Durante el fin de semana, personas desconocidas ingresaron a la Escuela Primaria N° 853 “Fray Ermeti Costanzi” y provocaron importantes destrozos en distintas dependencias del edificio, afectando puertas y varias ventanas de la institución.

Los hechos fueron descubiertos en la mañana de este lunes por el personal del comedor escolar, que al llegar a su lugar de trabajo advirtió los daños y dio aviso inmediato a los directivos. Poco después, autoridades de la escuela se hicieron presentes y notificaron a la Policía, que inició las actuaciones correspondientes.

Preocupación

Directivos y docentes recorrieron el establecimiento para constatar el alcance de los daños y verificar si se registraron robos de materiales o equipamiento.

El hecho resulta aún más lamentable ya que, en el marco del receso de verano, docentes de la institución se encuentran realizando tareas voluntarias de pintura y mantenimiento del edificio, con el objetivo de dejar la escuela en condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2026.

San Javier
Educación

