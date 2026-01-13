Boletín epidemiológico

Santa Fe bajo seguimiento epidemiológico por casos de hantavirus

El Boletín Epidemiológico Nacional N° 790 ubica a la hantavirosis dentro de las Situaciones Emergentes. En la provincia de Santa Fe, los datos oficiales confirman un escenario de brote por hantavirus y refuerzan la necesidad de sostener las medidas de prevención ambiental.