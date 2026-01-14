De patio y jardín

Reorganizan el sistema de recolección de residuos domiciliarios en Sarmiento

El Ejecutivo local informó cambios en la modalidad de recolección de residuos domiciliarios de patio y jardín, con el objetivo de mejorar el servicio, optimizar recursos y promover un pueblo más limpio y ordenado. Será a partir del 15 de enero.