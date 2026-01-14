#HOY:

Reorganizan el sistema de recolección de residuos domiciliarios en Sarmiento

El Ejecutivo local informó cambios en la modalidad de recolección de residuos domiciliarios de patio y jardín, con el objetivo de mejorar el servicio, optimizar recursos y promover un pueblo más limpio y ordenado. Será a partir del 15 de enero.

Solo se recolectarán pasto y hojas que se encuentren correctamente dispuestos en bolsas plásticas.
A través de un comunicado la comuna de Sarmiento anunció modificaciones en el sistema de recolección de residuos domiciliarios provenientes de patios y jardines, que comenzarán a regir a partir del próximo 15 de enero.

La medida apunta a ordenar el servicio, facilitar las tareas operativas y reforzar el cuidado del espacio público.

Según se informó oficialmente, en adelante solo se recolectarán pasto y hojas que se encuentren correctamente dispuestos en bolsas plásticas.

Modalidad

Esta modalidad permitirá una recolección más eficiente y segura para el personal, además de evitar la dispersión de residuos en la vía pública. La excepción serán las ramas de gran volumen, que continuarán teniendo un tratamiento diferenciado.

"Por un pueblo más limpio, sano y ordenado" es la consigna que acompaña esta medida.

Desde la comuna indicaron que la recolección específica de estos residuos se realizará los días jueves y viernes, por lo que se solicita a los vecinos respetar el cronograma establecido y sacar las bolsas en los horarios habituales, contribuyendo así al correcto funcionamiento del servicio.

Reordenamiento integral

La iniciativa forma parte de una política integral de ordenamiento y cuidado ambiental que la gestión comunal viene impulsando, con el fin de mantener la limpieza urbana, prevenir microbasurales y promover hábitos responsables en la disposición de residuos.

“Por un pueblo más limpio, sano y ordenado” es la consigna que acompaña esta medida, que requiere del compromiso y la colaboración de toda la comunidad.

Los lunes estarán reservados exclusivamente para los reciclables.

Autoridades comunales de Sarmiento remarcaron la importancia de cumplir con las nuevas disposiciones para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y el entorno urbano.

Medioambiente

