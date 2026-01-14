Medidas económicas

Celulares más baratos: el Gobierno nacional elimina aranceles y abre el mercado a la importación

Desde el 15 de enero, entra en vigencia la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares en Argentina. Se espera que la medida genere una baja de precios, pero hay incertidumbre sobre su impacto en la industria nacional.