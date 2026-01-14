Celulares más baratos: el Gobierno nacional elimina aranceles y abre el mercado a la importación
Desde el 15 de enero, entra en vigencia la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares en Argentina. Se espera que la medida genere una baja de precios, pero hay incertidumbre sobre su impacto en la industria nacional.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una decisión que comenzará a regir este jueves 15 de enero y que tiene como objetivo principal bajar los precios al consumidor y ampliar la oferta tecnológica en el país.
La disposición está contemplada en el Decreto 333/2025, publicado en mayo del año pasado, y forma parte del plan de apertura comercial impulsado por la actual gestión. Hasta ahora, los celulares importados tributaban un arancel del 8%, que anteriormente había sido del 16%. Con la nueva medida, la alícuota queda en 0%.
El Gobierno nacional elimina aranceles y abre el mercado a la importación. Crédito: Reuters.
¿Cuánto podrían bajar los precios?
Según estimaciones del sector, la eliminación de los aranceles podría generar una baja de precios de entre un 10% y un 30%, dependiendo del modelo, la marca y la velocidad con la que las empresas importadoras actualicen sus listas de precios.
No obstante, especialistas advierten que el efecto no será inmediato, ya que hay stocks en circulación con costos anteriores y la logística de importación lleva su tiempo. Además, la inflación y la evolución del tipo de cambio podrían influir en la magnitud del impacto.
Mientras el Gobierno apuesta por una apertura del mercado que facilite el acceso a tecnología de punta, la medida generó fuertes críticas en la industria nacional, especialmente en Tierra del Fuego, donde se concentra gran parte de la producción de celulares ensamblados localmente.
Cámaras empresarias y sindicatos de la región señalaron que la quita de aranceles pone en riesgo la competitividad de la producción nacional y amenaza con una caída en el empleo. Argumentan que sin una política de protección o reconversión industrial, el país podría volverse excesivamente dependiente de la importación.
Se busca ampliar al oferta de dispositivos disponibles. Crédito: Reuters.
Los objetivos oficiales
Desde el Ejecutivo, la eliminación del arancel se enmarca en una estrategia de apertura económica y desregulación del comercio exterior. Según voceros oficiales, los principales objetivos de la medida son:
Fomentar la competencia entre marcas y distribuidores para mejorar precios y calidad.
Ampliar la oferta de dispositivos disponibles, incorporando tecnología de última generación.
Reducir la brecha de acceso a celulares en comparación con otros mercados internacionales.
Con la quita total de aranceles a la importación de celulares, el Gobierno busca alivianar los precios en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo. Sin embargo, la medida deja abierta la discusión sobre el futuro de la industria local y los efectos estructurales de una apertura sin compensaciones productivas.