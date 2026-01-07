#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Los precios aumentarían 2% en enero según bancos y consultoras

Los analistas del mercado prevén una inflación anual del 18% durante el año que recién se inicia

Las instituciones financieras que responden la encuesta del BCRA proyectan que el dólar mayorista promedio alcanzará $ 1753 en diciembre de 2026, lo que representa una variación interanual esperada del 21%.

La inflación anual prevista por el Presupuesto es del 10,1%, menor a la del REM.
El Relevamiento de Expectativas del Mercado pronosticó una inflación mensual de 2,3% para diciembre y un 2% para el presente mes de enero, según reportó en la tarde del miércoles el BCRA. En términos interanuales, el mercado pronostica una inflación del 18% para todo 2026.

Baja consistente de la inflación. Es los que ven los actores del sistema financiero.

Según el relevamiento entre entre consultoras, analistas y bancos, realizado entre el 23 y el 30 de diciembre de 2025, en el cuarto trimestre del año 2025 el PBI ajustado por estacionalidad habría crecido 0,4% respecto al tercer trimestre (-0,4 p.p. respecto al REM previo).

Los consultados proyectan además que la economía argentina crecerá 0,9% en el primer trimestre del año que se inicia, y otro 1% en el tramo de abril a junio. Para todo el 2026 esperan en promedio un nivel de PBI real 3,5% superior al promedio de 2025.

Desocupación y tasas

La tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 6,8% de la Población Económicamente Activa (-0,4 p.p. que el REM previo).

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR (tasa promedio ponderada de depósitos mayoristas a plazo fijo en pesos, con vencimientos de 30 a 35 días) de bancos privados para diciembre de 28,1% TNA (-2,20 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,34%.

Tasas en retroceso, otro marcador de expectativas de estabilización macro.

Para diciembre de 2026 los analistas consultados ppor el Banco Central de la República Argentina proyectaron una TAMAR de 21,0% nominal anual (+0,1 p.p. vs el REM anterior), equivalente a una TEM de 1,75%.

El futuro del dólar

En cuanto al dólar, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.484,3 para el promedio de enero de 2026 (-$16,7/USD contra el REM anterior), lo que arroja una variación interanual esperada de 42,2%. Para diciembre de 2026 pronosticaron un tipo de cambio nominal de $1.753/US$, lo que arroja una variación interanual esperada de 21,0%.

El dólar mayorista y una suba "contenida" en las expectativas del 2026.

En cuanto al comercio exterior, consultoras y bancos estimaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalicen US$91.407 millones (US$907 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) US$80.442 millones (USD1.056 millones menos que el REM previo). De esta manera el superávit comercial anual esperado es de US$10.965 millones (US$1.963 millones más que en el REM anterior).

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero es de un superávit de $16 billones para 2026 (+273 mil millones respecto del REM previo).

