Los precios aumentarían 2% en enero según bancos y consultoras

Los analistas del mercado prevén una inflación anual del 18% durante el año que recién se inicia

Las instituciones financieras que responden la encuesta del BCRA proyectan que el dólar mayorista promedio alcanzará $ 1753 en diciembre de 2026, lo que representa una variación interanual esperada del 21%.