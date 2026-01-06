Si los bancos deciden "trabajar de bancos"

El 2026 pronostica una baja en la morosidad del crédito de familias y empresas en el país

Con la baja de tasas, el crédito retomaría su sendero de crecimiento. Y de la mano de la reducción del costo y las mejoras del salario, la irregularidad de la cartera de las entidades financieras volvería a retroceder.