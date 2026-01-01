La marcha del programa de infraestructura

Enrico: "La emisión de bonos externos nos garantiza agilidad en la obra pública"

El ministro repasó la marcha de los trabajos en todo el territorio y presentó los desafíos para la segunda etapa de la gestión. Destacó la baja en los costos de contratación y la participación de muchas empresas en cada proceso licitatorio.