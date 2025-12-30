La remodelación de la avenida J. J. Paso entró en la etapa final y esperan una pieza clave

El Acuerdo Capital está apunto de anotar su segunda obra terminada. Es que la remodelación del cantero central de la avenida J.J Paso, en el sur de la ciudad de Santa Fe, entró en su última etapa de trabajos.
Los trabajos forman parte del Acuerdo Capital que firmó Pullaro con Poletti por cinco obras en la ciudad. Mobiliario, forestación y desagües, entre lo destacado que tendrá el nuevo paseo. El estado de avance es del 90%, según informó recientemente el gobierno provincial.
Así lo hizo saber el gobierno de la provincia en un reciente comunicado donde se repasó el estado de los distintos trabajos que se realizan. Cabe recordar que el Acuerdo Capital fue firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti para llevar a cabo cinco obras importantes en la ciudad.
La primera terminada fue la pavimentación de calle Larrea, entre las avenidas Peñaloza y Blas Parera. Tras su inauguración, ya se nota el mejoramiento en la circulación entre dos puntos neurálgicos del norte de la capital santafesina.
Además, de las dos citadas más arriba, el plan contempla también refaccionar el paseo central de la Costanera, desde el monumento al Brigadier López y hasta el faro, y completar la avenida Peñaloza de Gorriti hacia el norte.
Tal y como informó El Litoral durante el fin de semana, la obra en J.J Paso es la que más grado de avance tiene y se perfila para ser la próxima inaugurada.
Según lo informado por el gobierno provincial, ya se habilitaron varias cuadras al tránsito y equipadas con mobiliario, luminarias y forestación. “El tramo intervenido abarca 870 metros entre Zavalla y 1.º de Mayo”, recordaron.
Y agregaron: “Llevamos adelante la readecuación de bocas de tormenta, ejecución de rampas de accesibilidad, colocación de losetas y cestos de basura, mobiliario urbano, bicicleteros y luminarias. Además, estamos forestando en todo el largo del cantero central”.
En ese sentido, explicaron que las tareas se completan con tareas hídricas en el sector cercano al estadio de Colón, destinados a mejorar el drenaje en días de lluvia. Al respecto, aclararon que “aguardamos la llegada de un caño para complementar los trabajos”.
Vale la pena recordar que los trabajos comenzaron el 6 de febrero de 2025 con una inversión provincial de $ 1.441.226.304,34 y son ejecutados por la empresa Mundo Construcciones S.A.
En esa jornada, el gobernador Pullaro dijo: “No fue un año sencillo (2024) en materia económica para nuestra provincia. Sin embargo, tomamos las decisiones que teníamos que tomar y dimos los debates que teníamos que dar para que el Estado pueda mostrar que puede ser eficiente, que puede gastar menos en cada compra y en cada licitación, y a esos ahorros volcarlos a obras públicas trascendentes".
A su turno, el intendente Poletti destacó: “Esta es una obra emblemática. En J.J. Paso no se hacía nada desde hace muchísimo tiempo y era necesario. Esto va poner en muchísimo valor también a el circuito del Parque del Sur, va a tener continuidad con la bicisenda de avenida Urquiza”
“También va a contemplar otro problema de esta zona que son los desagües en calle Zavalla, en la rotonda del Club Colón, donde también se va a intervenir", agregó aquella jornada el intendente capitalino.
Sobre los avances en el Acuerdo Capital, el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, remarcó que el plan se sostiene sobre criterios de eficiencia y control.
“Nos exige un gran esfuerzo mantener la transparencia en la contratación, hacer competir a las empresas y pagar mejores precios. Las compañías saben que en Santa Fe todo es claro y que la obra pública se maneja con un nivel de amplitud que nunca antes tuvo”, dijo.
El funcionario añadió que el gobierno defenderá “con uñas y dientes” el sistema de licitaciones y controles instaurado durante esta gestión. Para Enrico, los avances del Acuerdo Capital se traducen en “inversiones concretas en movilidad urbana, servicios básicos y espacios públicos. Los vecinos lo ven: hay máquinas, trabajadores y obras que progresan cada día”.