Santa Fe ciudad

La remodelación de la avenida J. J. Paso entró en la etapa final y esperan una pieza clave

Los trabajos forman parte del Acuerdo Capital que firmó Pullaro con Poletti por cinco obras en la ciudad. Mobiliario, forestación y desagües, entre lo destacado que tendrá el nuevo paseo. El estado de avance es del 90%, según informó recientemente el gobierno provincial.