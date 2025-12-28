#HOY:

Avanzan las obras del Acuerdo Capital en cuatro avenidas clave de Santa Fe

A 18 meses de la firma del convenio entre Provincia y Municipio, progresan las mejoras en Aristóbulo del Valle, J.J. Paso, Peñaloza y 7 Jefes. Enrico destacó eficiencia, transparencia y control.

Pavimento, desagües y alumbrado: el plan apunta a obras que se notan en la calle.Pavimento, desagües y alumbrado: el plan apunta a obras que se notan en la calle.
Por: 

A un año y medio de la firma del Acuerdo Capital entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti, la ciudad de Santa Fe avanza con obras estratégicas sobre cuatro avenidas clave: Aristóbulo del Valle, J.J. Paso, Peñaloza y 7 Jefes.

Tras la inauguración del pavimento de Larrea, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, afirmó que el plan se ejecuta con criterios de eficiencia y control, remarcando el compromiso del gobierno provincial con la transparencia.

Avanzan las obras del Acuerdo Capital en cuatro avenidas clave de Santa FeMobiliario, veredas y forestación para recuperar espacios públicos y sumar seguridad vial.

“En Santa Fe todo es claro”

“Nos exige un gran esfuerzo mantener la transparencia en la contratación, hacer competir a las empresas y pagar mejores precios. Las compañías saben que en Santa Fe todo es claro y que la obra pública se maneja con un nivel de amplitud que nunca antes tuvo”, afirmó Enrico.

El funcionario aseguró que la Provincia defenderá “con uñas y dientes” el sistema de licitaciones y controles instaurado en esta gestión. “Los vecinos lo ven: hay máquinas, trabajadores y obras que progresan cada día”, sostuvo.

Avenida Aristóbulo del ValleEl esquema de licitaciones y controles fue presentado como eje de transparencia y eficiencia.

La intervención más avanzada es la de avenida J.J. Paso, con un 90 % de ejecución. Las obras comprenden 870 metros entre Zavalla y 1.º de Mayo, ya habilitados al tránsito y equipados con mobiliario urbano, luminarias y forestación.

Además, se realizan trabajos hídricos en la zona del estadio de Colón, con mejoras en el drenaje.

Enrico recorrió la nueva pavimentación de Larrea junto a autoridades municipales.Enrico recorrió la nueva pavimentación de Larrea junto a autoridades municipales.

En avenida Peñaloza, entre Gorriti y Chaco, la obra de reconstrucción de calzada alcanza un 54 % de avance. Se ejecutaron tareas de movimiento de suelo, pavimento de hormigón, infraestructura eléctrica y alumbrado.

También se reacondicionaron bocas de tormenta y cámaras de inspección, y se iniciaron nuevas etapas de cordón cuneta y corrimiento de servicios.

En Aristóbulo del Valle, la ejecución alcanza el 55 %. Varias cuadras ya presentan veredas nuevas, bicisenda, mobiliario urbano y luminarias. Se trabaja además en el recambio de cañerías pluviales y en nuevos conductos en las calles Pavón y Azcuénaga.

Avanzan las obras del Acuerdo Capital en cuatro avenidas clave de Santa FeInversión urbana sostenida: trabajos simultáneos para modernizar servicios y circulación.

La intervención más reciente es en avenida 7 Jefes, donde se renueva el cantero central con un 25 % de avance. Ya se colocaron veredas, juegos, cestos y columnas de alumbrado.

Se ejecutó también la apertura de calle Iturraspe, para conectar la Costanera con el interior urbano. El plan contempla habilitar tres nuevos cruces: Iturraspe, Juan del Campillo y Chacabuco.

Otras obras provinciales en Santa Fe

Además del Acuerdo Capital, la Provincia impulsa proyectos clave como el nuevo Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé, iluminación de Circunvalación, mejoras en redes de agua y cloacas, defensas hídricas, y edificios educativos y sanitarios, como el Instituto Nº 8 y los hospitales Alassia y Sayago.

