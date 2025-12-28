Pullaro inauguró el nuevo Aeropuerto de Rosario: “Hoy nos convertimos en la capital del interior de la República Argentina”
El gobernador lo dijo ante las 25.000 personas que se sumaron a la celebración, que incluyó una fiesta abierta al público. La inversión se realizó solo con fondos de la Provincia de Santa Fe y fue de 150 millones de dólares.
Pullaro encabezó el acto este sábado en Rosario. Crédito: Marcelo Manera
Tras tres meses de cierre operativo, la provincia celebró la reapertura del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas en el límite entre Rosario y Funes con recorridas guiadas, un festival musical y una exhibición aérea que funcionaron como antesala del regreso pleno de las operaciones, previsto para este lunes.
El evento combinó clima festivo con un mensaje político y estratégico claro: para el gobierno santafesino, la obra simboliza la capacidad del interior del país para ejecutar infraestructura clave, sostener inversión pública y disputar centralidad en el mapa aerocomercial argentino.
“Esto es producto de políticas públicas de Estado", remarcó Pullaro. Crédito: Gobierno
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto junto a autoridades provinciales y municipales de Rosario y Funes. En una jornada calurosa planteó que la remodelación no solo moderniza una terminal aérea, sino que redefine el rol de Rosario y su región productiva.
“Sentimos que tenemos el aeropuerto que nos merecemos. No es un aeropuerto solo para quienes quieren conocer el mundo, sino que le abre los brazos a una región productiva, que quiere generar empleo y colaborar a que a la Argentina le vaya bien”, afirmó el mandatario.
"Hoy nos convertimos en la capital del interior de la República Argentina”, subrayó en el final de su discurso el gobernador. Crédito: Gobierno
La definición resume el enfoque que el Ejecutivo provincial buscó imprimirle a la obra: conectividad como herramienta de desarrollo, logística al servicio de la producción y una infraestructura pensada tanto para pasajeros como para cargas. Para Pullaro, la reapertura permite mostrar “que aquí hay obra pública sin corrupción y con eficacia. Porque cuando no se roba, la plata alcanza”.
Obra pública, federalismo y disputa con la Nación
Uno de los ejes centrales del discurso oficial de casi todas las personas que hablaron fue la reivindicación del financiamiento íntegramente provincial. Según remarcaron desde la Casa Gris, la inversión total de 150 millones de dólares estaba prevista originalmente como un esfuerzo compartido con el Estado nacional, pero ese compromiso no se cumplió ni durante la gestión peronista ni bajo el actual gobierno de La Libertad Avanza.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, fue explícito: “No hay un solo peso federal en esta obra. Fueron dos gobiernos nacionales y dos convenios firmados que no se cumplieron. Lo hicimos con empresas santafesinas”.
Para el funcionario, la remodelación del aeropuerto no debe leerse como una intervención aislada, sino como parte de una estrategia integral de infraestructura. “Estamos en el corazón de la producción. De acá van a salir más vuelos, más trabajo y más exportaciones. Vamos a romper el monopolio de Ezeiza. De eso somos capaces los santafesinos”, afirmó.
En la misma línea se expresó Gisela Scaglia, ex vicegobernadora y actual diputada nacional. “Este aeropuerto se llama Islas Malvinas. No está concesionado. Es de una provincia en una Argentina que muchas veces nos deja solos. Santa Fe invierte y pone la plata donde hay que ponerla”, señaló.
Pullaro también apeló a una mirada de largo plazo y a la continuidad política. Recordó que “hubo muchos gobernadores que soñaron esta obra”, y mencionó especialmente a Miguel Lifschitz, quien durante su gestión diseñó la primera etapa del proyecto en 2015. “Hoy podemos concretarla. Hoy nos convertimos en la capital del interior del país”, remató el gobernador para cerrar el discurso.
Las tareas finalizadas comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros. Crédito: Gobierno
Qué se hizo en 90 días
Las tareas incluyeron la repavimentación integral de la pista principal, de 3 mil metros de longitud, la demolición y reconstrucción de cabeceras, la instalación de un nuevo sistema de balizamiento LED y la construcción de dos mangas que elevan a la terminal rosarina de categoría 1 a categoría 3. La pista, construida por última vez con hormigón para el Mundial de 1978, ahora es de asfalto con iluminación incorporado.
Ese salto técnico no es menor. La nueva categoría del aeropuerto permitirá operar aeronaves de mayor porte y reducir cancelaciones vinculadas a condiciones climáticas adversas, como la niebla. Según destacaron desde el gobierno provincial, estas capacidades solo están disponibles actualmente en la terminal de Ezeiza, lo que posiciona a Rosario en un lugar inédito dentro del sistema aeroportuario nacional.
También, se instaló un sistema de balizamiento LED de última generación y la ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados. Crédito: Gobierno
La inversión también incluyó obras complementarias: nuevas escaleras mecánicas, mejoras en la aeroestación y la reforma integral del acceso por avenida Jorge Newbery (todavía pendiente y que generó problemas para asistir al evento) que conecta la terminal con el oeste de Rosario. Según el cronograma oficial, esa obra vial finalizará en marzo.
En paralelo, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico anunció que el 4 de febrero se inaugurará el tercer carril de la autopista a Santa Fe y avanzan trabajos en el Hospital General de Rosario, en un intento por mostrar un paquete de obras de alcance metropolitano.
Conectividad, vuelos y expectativas
Con la reapertura operativa prevista para este lunes, el aeropuerto volverá a recibir vuelos privados de inmediato y se estima que el día 30 de diciembre arribe el primer vuelo comercial. La expectativa oficial es ambiciosa: superar las 50 conexiones semanales y consolidar a Rosario como un hub alternativo a las terminales bonaerenses.
Aerolíneas Argentinas liderará la oferta de cabotaje, con conexiones a Mar del Plata (jueves y sábados), Bariloche (lunes y viernes) e Iguazú (martes y sábados), además de vuelos diarios a Aeroparque y cinco frecuencias semanales a Ezeiza. Esa conectividad con Buenos Aires será clave para articular enlaces internacionales.
Además, hay dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado. Crédito: Gobierno
En ese esquema, Aerolíneas y Gol operarán vuelos diarios a Río de Janeiro y San Pablo, junto con cinco frecuencias semanales a Florianópolis. También se prevén vuelos chárter a Cabo Frío y Maceió. Copa Airlines ofrecerá vuelos diarios a Panamá, mientras que Latam tendrá cinco frecuencias semanales a Lima.
A mediano plazo, las proyecciones incluyen la llegada de Arajet, que buscaría conectar Rosario con Punta Cana —y desde allí con Estados Unidos— a partir de mediados de 2026. Para fin de este año, además, la expectativa está puesta en sumar dos frecuencias semanales a Madrid, un objetivo que el gobierno provincial considera estratégico para la vinculación directa con Europa.
Grandes y chicos pudieron compartir las diversas actividades en la jornada de inauguración. Crédito: Gobierno
Un aeropuerto para la producción
Más allá del impacto en el turismo y los viajes de pasajeros, el Ejecutivo provincial puso especial énfasis en el potencial logístico de la terminal. El nuevo balizamiento y la categoría 3 habilitan operaciones de carga, un punto clave para sectores productivos de la región centro.
Puccini explicó que uno de los objetivos centrales fue evitar que Rosario pierda su capacidad de ser alternativa a Aeroparque y Ezeiza. “Si no invertíamos, quedábamos afuera del sistema”, advirtió. La apuesta, en cambio, es integrar el aeropuerto a un entramado que incluye puertos, rutas, autopistas y parques industriales.
Desde el municipio, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale vinculó la obra con el proceso de recuperación urbana que atraviesa la ciudad. “Rosario merecía recuperar paz y orden. Hay un camino que es irreversible, pero esta ciudad necesitaba dar un salto de calidad para conectar y competir en el mundo. El aeropuerto era una cuenta pendiente. Era parte de nuestro retraso”, señaló.
Historia, identidad y futuro
El Aeropuerto Internacional Islas Malvinas fue inaugurado el 18 de agosto de 1940 como Aeroclub Rosario. En 1970 se trasladó el aeroclub y se habilitó una nueva aeroestación y torre de control. Dos años después se inauguró la pavimentación de la pista, con los primeros 1.000 metros, y en 1978 se instaló un sistema de aterrizaje por instrumentos categoría II y se amplió la pista a sus actuales 3.000 metros.