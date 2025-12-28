Acto en Fisherton

Pullaro inauguró el nuevo Aeropuerto de Rosario: “Hoy nos convertimos en la capital del interior de la República Argentina”

El gobernador lo dijo ante las 25.000 personas que se sumaron a la celebración, que incluyó una fiesta abierta al público. La inversión se realizó solo con fondos de la Provincia de Santa Fe y fue de 150 millones de dólares.