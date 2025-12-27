#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Tras refacciones

Se inauguró el renovado Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario

El gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro encabezó un acto con fiestas, recorridas y sorteos de viajes.

Pullaro encabezando el acto este sábado. Crédito: Marcelo ManeraPullaro encabezando el acto este sábado. Crédito: Marcelo Manera
Seguinos en
Por: 

Este sábado por la tarde quedó inaugurado el renovado Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario con acto oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Mirá tambiénUltiman detalles para la reapertura del aeropuerto de Rosario

Tras las refacciones y ampliación, que forzó el traslado de algunos vuelos hacia el Aeropuerto de Sauce Viejo, este 27 de diciembre se completaron oficialmente las tareas y se retoma la actividad con normalidad a partir del lunes 29 de diciembre.

La intervención, que incluyó la repavimentación integral de la pista y la incorporación de un nuevo sistema de balizamiento, demandó una inversión cercana a los 150 millones de dólares, afrontada íntegramente con recursos provinciales.

Acrobacias aéreas durante la inauguración este sábado. Crédito: Marcelo ManeraAcrobacias aéreas durante la inauguración este sábado. Crédito: Marcelo Manera

La inauguración se realiza con una fiesta especial en vivo abierta al público con shows musicales, recorridas especiales por el predio y sorteos de viajes. La transmisión del evento fue a través del canal de YouTube del gobierno santafesino.

En fotos: los festejos por la inauguración del renovado Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario

En fotos: los festejos por la inauguración del renovado Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario

El evento comenzó a las 18 horas y se extenderá hasta cerca de la medianoche, con cierre estimado para las 22:45 horas.

Actividades y cronograma

Mónica Alvarado, secretaria de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe, brindó detalles e invitó “a toda la familia a acercarse desde las seis de la tarde para disfrutar de una jornada que se extenderá hasta las 23, con sorteos de pasajes a Madrid, Punta Cana y distintos destinos de Brasil, food trucks, vuelos acrobáticos, paracaidistas y música en vivo”.

Mirá tambiénEl aeropuerto de Sauce Viejo fue exclusivo para Messi mientras afuera primó el caos

La propuesta artística tiene como protagonistas a la cantante Sofía Gazzaniga y, en el cierre, a la banda Vilma Palma e Vampiros.

Banda militar en vivo este sábado. Crédito: Marcelo ManeraBanda militar en vivo este sábado. Crédito: Marcelo Manera

Cronograma

- 18:00 – Ingreso del público.

- 19:00 – Autoridades + vuelos acrobáticos.

- 19:30 – Acto protocolar.

- 20:30 – Corte de cinta e inauguración oficial.

- 20:40 – Show de Sofi Gazzaniga + sorteos.

- 21:35 – Show de Vilma Palma.

- 22:35 – Cierre de show y sorteos.

Refacciones

Las tareas finalizadas comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la instalación de un sistema de balizamiento LED de última generación y la ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado. También se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, un acceso estratégico para la región.

Seguinos en
#TEMAS:
Rosario
Maximiliano Pullaro
Gobierno de la Provincia
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro