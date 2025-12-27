Se inauguró el renovado Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario

Este sábado por la tarde quedó inaugurado el renovado Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario con acto oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobernador Maximiliano Pullaro.
El gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro encabezó un acto con fiestas, recorridas y sorteos de viajes.
Tras las refacciones y ampliación, que forzó el traslado de algunos vuelos hacia el Aeropuerto de Sauce Viejo, este 27 de diciembre se completaron oficialmente las tareas y se retoma la actividad con normalidad a partir del lunes 29 de diciembre.
La intervención, que incluyó la repavimentación integral de la pista y la incorporación de un nuevo sistema de balizamiento, demandó una inversión cercana a los 150 millones de dólares, afrontada íntegramente con recursos provinciales.
La inauguración se realiza con una fiesta especial en vivo abierta al público con shows musicales, recorridas especiales por el predio y sorteos de viajes. La transmisión del evento fue a través del canal de YouTube del gobierno santafesino.
El evento comenzó a las 18 horas y se extenderá hasta cerca de la medianoche, con cierre estimado para las 22:45 horas.
Mónica Alvarado, secretaria de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe, brindó detalles e invitó “a toda la familia a acercarse desde las seis de la tarde para disfrutar de una jornada que se extenderá hasta las 23, con sorteos de pasajes a Madrid, Punta Cana y distintos destinos de Brasil, food trucks, vuelos acrobáticos, paracaidistas y música en vivo”.
La propuesta artística tiene como protagonistas a la cantante Sofía Gazzaniga y, en el cierre, a la banda Vilma Palma e Vampiros.
- 18:00 – Ingreso del público.
- 19:00 – Autoridades + vuelos acrobáticos.
- 19:30 – Acto protocolar.
- 20:30 – Corte de cinta e inauguración oficial.
- 20:40 – Show de Sofi Gazzaniga + sorteos.
- 21:35 – Show de Vilma Palma.
- 22:35 – Cierre de show y sorteos.
Las tareas finalizadas comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la instalación de un sistema de balizamiento LED de última generación y la ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado. También se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, un acceso estratégico para la región.