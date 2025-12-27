Las Bicis extiende su horario a partir de enero en Santa Fe

Las bicicletas del sistema público gratuito de la ciudad de Santa Fe ampliarán su horario de funcionamiento que, a partir del viernes 2 de enero, comenzará a las 6 y finalizará a las 21:30. De esta forma los 58.763 usuarios activos que disfrutan de las 230 bicicletas públicas podrán extender su uso durante la temporada estival para aprovechar al máximo la luz natural. “Las Bicis” es una opción de transporte accesible, saludable y sustentable que registra más de 600.000 viajes desde su inicio, en marzo de 2023.
Las estadísticas muestran que las bicicletas públicas se usan en mayor proporción los días de semana por la mañana, lo que indica que es un medio de transporte que se usa para ir a trabajar o estudiar, y no solamente de forma recreativa.
Archivo
Los datos recabados también demuestran que, dentro de las 46 estaciones que cuenta la ciudad, los Bicipuntos más activos son los ubicados en la Terminal de Ómnibus, en la Estación Belgrano, y en los grandes parques.
El sistema
Las unidades poseen un diseño uniforme con elementos resistentes y antivandálicos de ruedas macizas, elementos reflectantes, luces, panel solar, canasto, GPS, alarma, candado electrónico y una traba mecánica que permite anclarlas al correspondiente bicicletero.
Para acceder a ellas es necesario ingresar a la aplicación “Las Bicis – Santa Fe” desde un teléfono móvil, donde se registra el usuario, y se conoce la disponibilidad de unidades, de bicicleteros disponibles, y al tiempo restante de cada viaje, que pueden tener una duración máxima de 45 minutos. En caso de que ese tiempo se exceda, se puede volver a cualquier Bicipunto para comenzar un nuevo viaje.
Infraestructura ciclista
Durante 2025 la Municipalidad de Santa Fe realizó distintas obras para ampliar la infraestructura comprendiendo zonas más alejadas del micro y macrocentro de la ciudad, con el objetivo de que la red crezca alcanzando así puntos de mucho tránsito como pueden ser por ejemplo, establecimientos educativos o sanitarios, y facilitando que más vecinas y vecinos puedan iniciar o finalizar sus recorridos cerca de sus casas, del trabajo o de lugares de estudio, reduciendo tiempos de viaje y fomentando la movilidad activa.
Archivo
Otro criterio importante para la ampliación del sistema es la posibilidad de vincular el sistema de bicicletas con transporte público por colectivos, posicionando a este Bicipunto como un nodo de intermodalidad por su cercanía con diversas paradas de colectivos. Esto amplía el alcance del sistema y ofrece alternativas concretas al uso del automóvil para viajes de corta y media distancia.
Otra acción que impulsa el municipio en materia de movilidad sustentable tiene que ver con la construcción de infraestructura ciclística, obras que van a sumar 6,5 kilómetros de bicisendas nuevas incluyendo la ciclovía de Aristóbulo del Valle, la de bulevar Tacca, la de Avenida J. J. Paso, y el puente Santa Fe-Santo Tomé. En este sentido, el intendente Juan Pablo Poletti impulsa que todas las obras públicas que se licitan tengan infraestructura para el ciclista.
Cómo vamos, en bici
Los datos arrojados por el último reporte de Santa Fe, Cómo Vamos indican que durante 2024, el programa Las Bicis mostró un crecimiento significativo. A diciembre, el sistema contaba con 48.000 usuarios activos (ahora ya superó los 58.000), lo que representa un incremento del 58,3% respecto de 2023. Del total de personas usuarias, el 53% son mujeres.
En el transcurso del 2024 se registraron 227.148 viajes, un 50,4% más que el año anterior. En conjunto, las bicicletas recorrieron 576.000 kilómetros, con un aumento interanual del 23,2%, y un promedio diario de 622 viajes, también en alza.
Archivo
En términos de infraestructura, en 2024 el sistema alcanzó 46 estaciones y 160 bicicletas, frente a las 32 estaciones y 100 bicicletas del año previo. Además, la ciudad cuenta con una red de ciclovías de 53,4 kilómetros, con una proyección de ampliación de 6,4 kilómetros adicionales, lo que fortalece la integración del sistema al entramado urbano.
Desde una perspectiva ambiental, el uso de Las Bicis tiene un impacto positivo en la reducción de emisiones: se estima que por cada 7 kilómetros recorridos en bicicleta en lugar de automóvil se evita la emisión de 1 kilo de CO₂. En ese marco, durante 2024 el sistema permitió un ahorro estimado de 20.000 kilos de dióxido de carbono.
Archivo
En conjunto, los datos muestran que Las Bicis crece en uso, cobertura e impacto ambiental, consolidándose como un componente relevante de la movilidad sostenible en la ciudad de Santa Fe.