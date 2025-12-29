Borla destacó el avance de obras clave en las rutas provinciales 39 y 2
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, destacó el avance de dos obras viales estratégicas que se encuentran en plena ejecución: los trabajos sobre la Ruta Provincial Nº 39, en los puentes del río Salado, y el inicio de los movimientos de suelo en la Ruta Provincial Nº 2, que conectará San Justo con Saladero Cabal.
Obras en ejecución y nuevos frentes viales fortalecen la red provincial de caminos. Foto: Archivo
El senador provincial Rodrigo Borla se refirió a los importantes trabajos de infraestructura vial que se desarrollan actualmente en distintos puntos del territorio santafesino, y que apuntan a mejorar la conectividad, la seguridad y el desplazamiento transversal en la región.
Se trata, por un lado, de las obras que se ejecutan sobre la Ruta Provincial Nº 39, en el sector de los puentes sobre el río Salado, en jurisdicción de La Penca, y por otro, de los primeros movimientos técnicos de suelo correspondientes a la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 2, en el tramo que unirá San Justo con Saladero Cabal.
“Las dos obras son fundamentales para el desplazamiento y la conectividad transversal, y son estratégicas ya que están ubicadas en el centro y en el noroeste del territorio”, expresó Borla.
Transparencia y eficiencia en los procesos licitatorios
En ese marco, el legislador destacó el accionar del Gobierno de la provincia de Santa Fe en el desarrollo de los procesos administrativos. “Quiero remarcar la transparencia y la eficiencia del gobierno provincial en todo el proceso licitatorio y su posterior adjudicación”, señaló.
Borla puso especial énfasis en la amplia participación de empresas interesadas en ambas obras.
“Hubo siete oferentes en una licitación y once en la otra, lo que habla del interés que generan estos proyectos”, indicó, al tiempo que valoró la rapidez con la que el Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Lisandro Enrico, llevó adelante los pasos administrativos necesarios para adjudicar y comenzar los trabajos en un corto período de tiempo.
Ruta Provincial Nº 39: mejoras en los accesos al puente del río Salado
En el caso de la Ruta Provincial Nº 39, los trabajos se concentran en el tramo de accesos a los puentes sobre el río Salado, en una zona cercana al límite entre los departamentos San Justo y San Cristóbal. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 4.391 millones de pesos.
Las tareas contemplan la repavimentación de la calzada, la refuncionalización integral del sector y la protección de banquinas y taludes, a lo largo de aproximadamente 1.750 metros. Se trata de un tramo clave para la circulación regional, especialmente para el transporte productivo y el tránsito interdepartamental.
Ruta Provincial Nº 2: pavimento nuevo entre San Justo y Saladero Cabal
Por su parte, la obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 2 representa una inversión superior a los 21.000 millones de pesos y comprende la ejecución de 14.600 metros de pavimento nuevo en el primer tramo de la conexión entre San Justo y Saladero Cabal.
El proyecto incluye la construcción de dos rotondas modernas para ordenar y mejorar la circulación vehicular, así como un paso a nivel con barreras automáticas en el cruce ferroviario, lo que aportará mayor seguridad vial.
La traza contará con una calzada de asfalto de 7,30 metros, una banquina pavimentada de un metro y una banquina de suelo natural de dos metros, de acuerdo al paquete estructural definido por los equipos técnicos.
Una inversión clave para el desarrollo territorial
Desde el ámbito legislativo destacaron que ambas obras forman parte de una política provincial orientada a fortalecer la infraestructura vial como motor del desarrollo productivo, la integración regional y la seguridad en la circulación.