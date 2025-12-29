Departamento San Justo

Borla destacó el avance de obras clave en las rutas provinciales 39 y 2

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, destacó el avance de dos obras viales estratégicas que se encuentran en plena ejecución: los trabajos sobre la Ruta Provincial Nº 39, en los puentes del río Salado, y el inicio de los movimientos de suelo en la Ruta Provincial Nº 2, que conectará San Justo con Saladero Cabal.