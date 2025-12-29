Prevención

San Agustín: La Unidad Regional XI y el Ejecutivo local avanzan en una agenda común de seguridad

El presidente comunal de San Agustín, Cristian Osta, mantuvo una reunión de trabajo con el jefe de la Unidad Regional XI, Rodrigo Villalba, en la que se abordaron distintas problemáticas vinculadas a la seguridad y la prevención en la localidad.