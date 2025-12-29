San Agustín: La Unidad Regional XI y el Ejecutivo local avanzan en una agenda común de seguridad
El presidente comunal de San Agustín, Cristian Osta, mantuvo una reunión de trabajo con el jefe de la Unidad Regional XI, Rodrigo Villalba, en la que se abordaron distintas problemáticas vinculadas a la seguridad y la prevención en la localidad.
“El objetivo es seguir construyendo una comunidad más segura, fortaleciendo el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”, indicaron desde el Ejecutivo comunal.
En el marco de una agenda institucional orientada a reforzar la seguridad en el territorio, el presidente comunal de San Agustín, Cristian Osta, se reunió con el jefe de la Unidad Regional XI de la Policía de la provincia, Rodrigo Villalba. El encuentro permitió analizar la situación actual de la localidad y avanzar en líneas de acción conjuntas.
Durante la reunión se abordaron diversas cuestiones vinculadas al trabajo coordinado entre la Comuna y la fuerza policial, con el objetivo de optimizar los mecanismos de prevención y garantizar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas de San Agustín.
Articulación
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la importancia de sostener un vínculo fluido y permanente entre las autoridades comunales y las instituciones provinciales. En ese sentido, se destacó la necesidad de fortalecer la articulación operativa, el intercambio de información y la planificación conjunta de acciones preventivas.
Desde ambas partes coincidieron en que el trabajo articulado resulta clave para anticipar situaciones de riesgo y dar respuestas más eficientes a las demandas de la comunidad.
Diálogo institucional como política de gestión
Desde la Comuna de San Agustín remarcaron que este tipo de encuentros forman parte de una política sostenida de diálogo y coordinación con los distintos estamentos del Estado provincial. La seguridad, señalaron, se construye a partir de la presencia institucional, la prevención y el compromiso conjunto.
"El objetivo es seguir construyendo una comunidad más segura, fortaleciendo el bienestar de nuestros vecinos y vecinas", indicaron desde el Ejecutivo comunal, al tiempo que reafirmaron la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta con la Policía y otras instituciones.